er neue Toyota Mirai sieht um Längen allgemeinverträglicher aus als sein Vorgänger . Vorbei sind die Zeiten seltsamer Proportionen,Der Tuner Modellista sah offenbar trotzdem noch Verbesserungspotenzial – und bietet ab sofortan. Allerdings nur in Japan.DasEntsprechend subtil sind die Teile geraten. Das Kit besteht aus Frontlippe, Seitenschwellern, Heckschürzenaufsätzen sowie Zierteilen für Türgriffe und Außenspiegel.

Das Modellista-Kit ist unaufdringlich, aber effektiv. Die auffälligen Felgen sind Serie. ©TOYOTA CUSTOMIZING & DEVELOPMENT Co., Ltd.

Insgesamt sieht die Limousine auch ein Quäntchen sportlicher aus.Dank 650 Kilometer maximaler Reichweite ist er zudem richtig alltagstauglich. In Deutschland wird der Mirai laut Toyota voraussichtlichkommen. Bis ein anderer Tuner ein Bodykit anbieten wird, müssen sich Kunden hierzulande noch mit der Serienoptik begnügen. Modellista bietet sein Kit nämlich nur in Japan an.