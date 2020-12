Das Staunen war groß, als Toyota 2019 das Tuch vom Mirai Concept zog. Das Design hatte so gar nichts gemein mit dem 2014 gestarteten, eher ungewöhnlich gestalteten Vorgänger . Damals hatte der Mirai offiziell noch den Status eines Konzeptfahrzeugs, mittlerweile ist aber klar: Der zweite Mirai wird der Studie wie aus dem Gesicht geschnitten sein.Damit ist er ganze 14.700 Euro günstiger als sein Vorgänger (78.600 Euro bei 19 Prozent MwSt.).Der niedrigere Preis macht den Toyota im Zuge der Umweltprämie zudem förderfähig, was den Preis für den Endkunden nochmals drückt. Wasserstoffautos mit einem Netto-Listenpreis von bis zu 65.000 Euro in der Basis erhalten 7500 Euro Förderung.

Mirai Nummer zwei wird eine Klasse höher platziert als sein Vorgänger. Das macht schon das neue Design klar, das sich an Kia Stinger und Toyota Camry anlehnt und deutlich attraktiver wirkt als bislang.Zwei weitere Ausstattungslinien heben das Optionsniveau zusätzlich an. Die Topausstattung nennt sich "Advanced" und erweitert das Wasserstoffauto unter anderem um Bi-LED-Scheinwerfer, 20-Zoll-Felgen und ein Head-up-Display. Für den Komfort gibt es eine Dreizonen-Klimaanlage und Ledersitze.

Die beiden Displays zeigen unter anderem eine Fülle an Antriebsinfos. ©press-inform

In Sachen Platzangebot kann der Mirai in erster Linie vorne glänzen. Hier sitzt es sich auf den elektrischen und klimatisierten Ledersesseln in der Vollausstattung "Advanced" so bequem, dass man sich auf längeren Strecken bis hin zum 650 Kilometern entfernten Tankstopp freut.An die Bedienung per Touch gewöhnt man sich schnell, auch wenn einen das Informationsspektrum gerade in den Brennstoffzellendarstellungen anfangs irritiert. Im Fond sieht es etwas anders aus, denn auch wenn der Mirai nunmehr offiziell als Fünftürer firmiert, können hinten eigentlich keine drei erwachsenen Personen sitzen, und ab 1,75 Meter wird es mit der Kopffreiheit ohnehin eng. Hier macht sich das Paket aus Heckantrieb sowie Wasserstofftanks im Unterboden bemerkbar, die auf eine abfallende Coupédachlinie treffen.