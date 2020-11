Mit dem neuen Infotainment-Bildschirm auf dem Armaturenbrett wirkt der Innenraum moderner. ©Toyota

Einen größeren Schritt macht der Innenraum, der dank der Überarbeitung deutlich zeitgemäßer aussieht.Obwohl der natürlich eine Touchfunktion hat, will Toyota sich noch nicht so recht von den konventionellen Schaltern und Tasten lösen, die sind nach wie vor links und rechts des Displays zu finden. Dank einer neuen Software soll das Infotainment jetzt schneller laden, außerdem lassen sich Smartphones per Apple CarPlay und Android Auto koppeln. Für die Türen, die Instrumententafel und das Armaturenbrett gibt es mit dem Facelift zwei neue Dekore, gegen Aufpreis bietet Toyota zudem neue perforierte Ledersitzbezüge in Beige oder Schwarz an.