Mopar 1967 Plymouth II Hellvedere: Test

Was passiert, wenn man einen 717-PS-Motor in ein klassisches Muscle Car packt? AUTO BILD ist das beängstigende Ergebnis gefahren – den Mopar 1967 Plymouth II Hellvedere!

A chtzylinder-Power und mehr als 400 "Mopar" ist die Tuning-Sparte von Chrysler, Jeep und Dodge. Uns schwant Böses. chtzylinder-Power und mehr als 400 PS : Der Plymouth Belvedere II aus dem Jahr 1967 ist ein Manifest aus der Blütezeit der Muscle Cars. Beim Einsteigen in den Belvedere fühlen wir uns sofort in diese grandiose Zeit zurückversetzt. Schlichter Schlüssel, klassisches Radio, analoge Rundinstrumente und ein storchbeiniger Ganghebel. Aber als uns der Hosenträgergurt in den Sitz presst, kommt uns der kleine Drehzahlmesser auf dem Armaturenbrett doch langsam spanisch vor. Zumal da auch "Mopar" in der Skalenmitte steht.ist die. Uns schwant Böses.

Hellcat-Maschine für 20.000 Dollar

Das 717-PS-Hellcat-Aggregat gibt es als Nachrüstlösung für verschiedenste Automodelle und kostet rund 20.000 US-Dollar. Hellcat-Motor ist eine Nachrüstlösung, sozusagen Plug-and-play für moderne und klassische Muscle Cars. Sein Preis: rund 20.000 Dollar. Um das Triebwerk an die neue Umgebung anzupassen, gibt es gegen Aufpreis noch ein Steuergerät, verschiedene Sensoren (unter anderem für Sauerstoff und Temperatur), den passenden Kabelbaum, das Kontrollmodul für die Benzinpumpe und ein Gaspedal. Genau so ein Einbau-Set haben die Mopar-Tuningspezialisten für den Umbau des Plymouth Belvedere II verwendet. Für die Kühlung sorgt ein Modul des "Hellcat"-Motors. Uns wurde trotzdem ganz schön warm. Derist eine, sozusagen Plug-and-play für moderne und klassische Muscle Cars.. Um das Triebwerk an die neue Umgebung anzupassen, gibt es gegen Aufpreis noch ein Steuergerät, verschiedene Sensoren (unter anderem für Sauerstoff und Temperatur), den passenden Kabelbaum, das Kontrollmodul für die Benzinpumpe und ein Gaspedal. Genau so ein Einbau-Set haben die Mopar-Tuningspezialisten für den Umbau des Plymouth Belvedere II verwendet. Für die Kühlung sorgt ein Modul des "Hellcat"-Motors. Uns wurde trotzdem ganz schön warm.

Markerschütternder Klang

Die Hosenträger-Gurte schnallen einen fest in den Sitz. Das fördert mehr Vertrauen als die unpräzise Lenkung. "Hellvedere" (ein Wortspiel aus "Belvedere" und "Hellcat") ist nicht dazu geeignet, die Nerven zu beruhigen. Denn unter der mächtigen Motorhaube des Belvedere wartet ein 717 PS starkes "Hellcat"-Ungetüm darauf, auf die Umwelt losgelassen zu werden. Kaum dreht man den Schlüssel, schreit das Monster so laut auf, dass sogar die an Mörder-Motorsound gewöhnten Amerikaner zusammenzucken. Das Anlass-Getöse war aber nur die Ouvertüre zu dem Akustik-Inferno, das nur wenig später wie ein Verbrennungs-Tsunami über uns hereinbricht. Kaum kommt der "Hellvedere" auf Touren, macht er seinem Namen akustisch alle Ehre: Der kompressoraufgeladene 6,2-Liter-Hemi-V8 kreischt so markerschütternd durch die zweiflutige Mopar-Auspuffanlage, dass die Autos vor uns verschreckt die Spur wechseln wollen und anfangen zu schlingern. Der Name(ein) ist nicht dazu geeignet, die Nerven zu beruhigen. Denn unter der mächtigen Motorhaube des Belvedere wartet einstarkes "Hellcat"-Ungetüm darauf, auf die Umwelt losgelassen zu werden. Kaum dreht man den Schlüssel, schreit das Monster so laut auf, dass sogar die an Mörder-Motorsound gewöhnten Amerikaner zusammenzucken. Das Anlass-Getöse war aber nur die Ouvertüre zu dem Akustik-Inferno, das nur wenig später wie ein Verbrennungs-Tsunami über uns hereinbricht. Kaum kommt der "Hellvedere" auf Touren, macht er seinem Namen akustisch alle Ehre: Der kompressoraufgeladenekreischt so markerschütternd durch die zweiflutige Mopar-Auspuffanlage, dass die Autos vor uns verschreckt die Spur wechseln wollen und anfangen zu schlingern.

Indirektes Fahrverhalten, unbändige Kraft