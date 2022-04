Eben noch in die Windel gemacht, jetzt ein Wheelie auf dem Hinterrad. "Warum erlaubst du deinem Kind einen derart gefährlichen Sport?" Motocross-Eltern hören die Frage ständig. Klar, Verletzungen können passieren – bei anderen Sportarten aber auch.

Das Schöne am Motocross für Kinder : Die Kids müssen sich viel bewegen, schulen ihre motorischen Fähigkeiten, ihre Kondition und Konzentration. Aber wie und wo fängt man an?

In Deutschland gibt es einige Möglichkeiten, in den MX-Sport reinzuschnuppern. Philipp Ballerstädt ist Jugendtrainer beim MC Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern. Er gründete mit anderen Vereinsmitgliedern das MX-Kids-Projekt, ein Schnuppertraining für Kinder bis zwölf Jahre. (Das Test- und Vergleichsportal von AUTO BILD präsentiert Ihnen die besten Kinder-Motorradhelme!)

Zoom Die Jüngsten beginnen meist auf 50-Kubik-Maschinen mit Automatik (hier KTM SX 50).





"Die Kleinen müssen nichts mitbringen außer dem Willen und der Lust, Motocross fahren zu wollen", sagt Ballerstädt. "Wir stellen die Schutzausrüstung, das passende Kindermotorrad, und sie werden in einer Einzelstunde von mir begleitet und angewiesen." Der ideale Einstieg, um zu prüfen, ob Motocross überhaupt das richtige Hobby fürs Kind ist.

Denn im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten sind die Erstanschaffungskosten hoch. Für ein Motorrad plus Ausrüstung und Motorradanhänger sind schnell 2000 Euro und mehr fällig.

Motorrad-Kurse für Kinder Ort / Verein Projekt Preis in Euro Pfeil Pfeil Abzweigung 06179 Teutschenthal / MSC Teutschenthal e. V. Abzweigung Abzweigung 08132 Mülsen / MSC THURM Abzweigung Abzweigung 14532 Stahnsdorf / MCC Schenkenhorst Abzweigung Abzweigung 15517 Fürstenwald / MC Fürstenwalde e. V. Abzweigung Abzweigung 18442 Steinhagen / MSC Nordvorpommern e. V. Offroad Gelände Steinhagen Abzweigung Abzweigung 19086 Plate / PSV Schwerin Abzweigung Abzweigung 19288 Ludwigslust / MC Ludwigslust e. V. Abzweigung Abzweigung 16845 Dreetz / MC Dreetz e. V. Abzweigung Abzweigung 23824 Tensfeld / MCE Tensfeld e. V. Abzweigung Abzweigung 23843 Bad Oldesloe / AMC Stormarn Abzweigung Abzweigung 29416 Salzwedel / MSV Steinitz Abzweigung Abzweigung 29633 Munster / MSC Munster Abzweigung Abzweigung 36205 Sontra / MSC Waldkappel-Breitau Abzweigung Abzweigung 36433 Gumpelstadt MC Moorgrund e. V. im ADAC Abzweigung Abzweigung 37181 Hardegsen Electricridepark Hardegsen Abzweigung Abzweigung 57234 Wilnsdorf / MSC Oberes Weisstal e.V. Abzweigung Abzweigung 64850 Schaafheim / MSCW Schaafheim Abzweigung Abzweigung 65558 Kaltholzhausen / Motocrossland Abzweigung Abzweigung 67227 Frankenthal / AMC Frankenthal e. V. Abzweigung Abzweigung 72762 Reutlingen / 1. Rad- u. Motorsportclub Reutlingen e. V. Abzweigung Abzweigung 88450 Berkheim / MSC Berkheim Abzweigung Abzweigung 94259 Kirchberg im Wald / MX Schule Bayern Abzweigung ADAC MX Academy Schnupperkurs Drivebar ADAC MX Academy Kids-MX-School Enrico #239 21Offroad School MX-Kids-Projekt Moto Kids Academy ADAC MX Academy Minibike Team Travering Schnupperkurs ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e.V. ADAC MX Academy Kinder-Training MX Kids Club – Kids Tour ADAC MX Academy MOX Racing School Kinder Einsteigerkurs ADAC MX Academy & Schnupperkurse ADAC MX Academy Schnupperkurs Motocross-Kurse für Kinder 50 25 99 50 45 99 50 30 50 kostenfrei kostenfrei 30 50 kostenfrei 45 50 50 179 50 50 35 129



"In der ersten Schnupperstunde geht es nur darum, den Kindern ein Gefühl fürs Bike und das Drumherum zu vermitteln", erklärt Ballerstädt. "Alles ist neu für sie. Einen Helm zu tragen, den Brustpanzer anzuziehen, schwere Stiefel an den Füßen zu haben und dann das knatternde Geräusch der kleinen Zweitakt-Maschinen." Eltern sollten nicht unterschätzen, wie anstrengend das fürs Kind sein kann, auch wenn es die ersten Runden nur auf einer Wiese dreht.

Schlägt das Kinderherz dann für die Geschwindigkeit, sind Erfolge oft schnell zu sehen. Unter Anleitung eines Trainers vermeidet man, dass sich Fehler in die Fahrtechnik einschleichen; das bedeutet auch mehr Sicherheit und Stabilität auf dem Bike. Generell gilt: Fahren, fahren, fahren – das übt am meisten.

Zoom Motocross als Familiensport: Tante Lisa mit Nichte Charlotte (4).





Vereine bieten im Rahmen von Kindertrainings eine gute Plattform, um sich mit anderen Eltern auszutauschen und Übungsgruppen beizutreten. Dann können die ersten Rennen kommen.

So gelingt der Einstieg

• Ein Schnupperkurs ist keine Geburtstagsüberraschung. Das Kind sollte von sich aus den Willen haben, zu fahren. Auch Anfängerkurse erfordern die volle Konzentration Ihres Kindes.

• Der Spaß steht an erster Stelle. Motocross ist ein cooler Sport, doch überambitionierte Eltern sind keine Hilfe. Ihr Kind will fahren? Gut! Ihr Kind hat Angst? Auch dafür sind die Schnupperkurse da – um es einfach sein zu lassen.

Kosten kalkulieren. Können wir uns diesen Sport leisten? Anhänger , Bike, Schutzausrüstung, Trainingsgebühr. Der Austausch mit erfahrenen Leuten hilft bei der Einschätzung.

• Die Profis machen lassen. Eltern sollten dem Trainer nicht reinreden. Am besten ruhig verhalten und am Streckenrand warten. Das hilft dem Kind am meisten.

• Zeit investieren. Ohne die Unterstützung der Eltern können Kinder den Sport nicht ausüben. Sie müssen nicht nur zur Strecke gefahren werden, sondern auch vor Ort betreut werden.

• Schutzausrüstung ist Pflicht. Das Verletzungsrisiko kann durch die richtige Schutzausrüstung gesenkt werden. Tipp: Kinder-Motocross-Sachen gebraucht im Internet erwerben und später weiterverkaufen. Helme grundsätzlich neu kaufen.

• Wie alt muss mein Kind sein? Die meisten Clubs bieten Schnupperkurse ab sechs Jahren an.