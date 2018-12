iele Motorradfahrer schicken ihr Bike jetzt in die Winterpause. Aber Vorsicht: Die lange Standzeit wirkt sich unter Umständen schlecht auf die Motorradbatterie aus. Es kann passieren, dass es beim nächsten Start nicht mehr anspringen will – die Batterie ist leer. Deswegen sollte man vorbeugen und mit einem Ladegerät über den Winter die Spannung der Batterie aufrechterhalten. GTÜ hat 15 Batterieladegeräte getestet, die sich besonders gut für Motorradbatterien eignen. Hier kommen die Testergebnisse:

# Motorradbatterie Ladegeräte im Test 1. CTEK CT5 Powersport Preis: 89,99 Euro*

Urteil: 453/500 Punkte 2. Gysflash 6.12 Preis: 85,79 Euro*

Urteil: 433/500 Punkte 3. Bosch C3 Preis: 48,97 Euro

Urteil: 432/500 Punkte 4. Kooroom TKB7 Preis: 64,90 Euro

Urteil: 409/500 Punkte 5. Dino 12V/5A Preis: 38,61 Euro

Urteil: 408/500 Punkte 6. Optimate 4 Preis: 69,99 Euro

Urteil: 393/500 Punkte 7. APA Mikroprozessor 6V/12V 5A Preis: 69,99 Euro

Urteil: 392/500 Punkte 8. Pro Charger 4000 Preis: 99,99 Euro

Urteil: 387/500 Punkte 9. AEG LD 5.0 Preis: 64,99 Euro

Urteil: 384/500 Punkte 10. hi-Q TOOLS Ladegerät 900 Preis: 29,99 Euro

Urteil: 380/500 Punkte 11. Black & Decker BDVO90 Preis: 28,99 Euro

Urteil: 378/500 Punkte 12. SHIDO DC3 Preis: 119,99 Euro

Urteil: 373/500 Punkte 13. EUFAB EAL 6V/12V Preis: 24,99 Euro

Urteil: 350/500 Punkte 14. Einhell CC-BC 6 M Preis: 34,93 Euro

Urteil: 329/500 Punkte 15. Excelvan 6V/12V 5A Preis: 23,99 Euro

Urteil: 310/500 Punkte Preise sind Einkaufs-Preise der GTÜ-Testgeräte!-->

Testsieger und somit laut GTÜ "sehr empfehlenswert" ist das Ladegerät CT5 Power Sport von CTEK. Es hat mehr als 450 von möglichen 500 Wertungspunkten erreicht. Vier weitere Geräte haben mit der Note "sehr empfehlenswert" abgeschnitten: Gysflash 6.12, Bosch C3 , Kooroom TKB7 und Dino 12V/5A. Im Mittelfeld und mit dem Urteil "empfehlenswert" reihen sich gleich sieben Ladegeräte ein. Darunter auch das DC3 von SHIDO, das mit 119,99 Euro das teuerste Produkt im Test ist und nur auf Platz 12 von 15 landet. Nur bedingt empfehlenswert sind drei Ladegeräte, unter ihnen sind mit 24,99 Euro und 23,99 Euro die beiden günstigsten Tester. Alle drei schnitten so schlecht ab, weil es beim An- und Abklemmen im eingeschalteten Zustand zur Funkenbildung kam oder sich die Batterie in Kürze wieder entladen hatte, wenn das Ladegerät vom Stromnetz getrennt, aber weiterhin an der Batterie angeschlossen war. Eine weitere Erkenntnis: Den Falltest aus einem Meter Höhe auf Beton haben die Geräte von AEG und SHIDO nicht überstanden. Wer es also einmal fallen lassen sollte, hat dann mit hoher Wahrscheinlichkeit ein defektes Ladegerät. Eine positive Erkenntnis des Tests ist hingegen, dass alle Produkte in der Lage sind, selbst auf bis zu drei Volt tiefentladene Batterien wieder mit neuer Ladung zu versorgen. Nur bei hi-Q und Dino liegen diese Grenzen etwas höher, bei 4,5 und 6 Volt.