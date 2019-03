Motorvorwärmer nachrüsten: So geht's

A uch wenn es tagsüber langsam wieder wärmer wird – die Nächte bleiben kalt, und der Start in den Tag ist damit fürs Auto eine Qual. Die Batterie muss Schwerstarbeit leisten, zudem steigen Motorverschleiß und Schadstoffausstoß. Der Ausweg ist das Nachrüsten einer klassischen Standheizung. Die sind allerdings nicht günstig – mit rund 1200 Euro plus Einbau muss man kalkulieren. Zudem stoßen sie beim Aufwärmen Abgase aus, und ihre Nutzung ist gerade bei Kurzstrecken eine Belastung für die Batterie.

Heißes Teil: Komplettset mit Kühlwasser-Heizelement und 1900-Watt-Innenraumlüfter für knapp 700 Euro.

Motorvorwärmer bei Amazon Thermo Teufel elektr. Standheizung Preis: 150 Euro OWL Heizer Motorvorwärmer Preis: 175 Euro Dometic Innenraumheizung Preis: 75 Euro

Deutlich günstiger und sauberer geht es mit einer elektrischen Motorvorwärmung. Diese Systeme sind besonders für Autofahrer geeignet, die einen Parkplatz mit Steckdose besitzen und regelmäßig kürzere Strecken zurücklegen. Einfache Geräte gibt es ab etwa 250 Euro. Das Vorwärmen ist nicht zuletzt prima für die Umwelt. Warum? Ganz einfach: Ein kaltes Auto setzt in den ersten 30 Sekunden nach dem Start die gleiche Menge an schädlichen Emissionen frei wie während einer 300 Kilometer langen Fahrt mit warmem Motor . Unser Modell "Defa WarmUp 1900 Bluetooth", das wir in eine elf Jahre alte E-Klasse installieren, funktioniert wie ein Tauchsieder. Es wird in der Öffnung eines Froststopfens im Motorraum verschraubt. Damit ist das Heizelement vom Kühlwasser umschlossen und erwärmt dieses. So erhitzen sich das gesamte Motorgehäuse und das Öl, das dadurch dünner und fließfähiger wird. Das Ergebnis: Beim Start verringert sich die Reibung im Motor, was wiederum weniger Verschleiß, Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß zur Folge hat.