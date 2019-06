ie Autowäsche von außen und eine ordentliche Innenreinigung gehören bei den meisten zum Pflichtprogramm bei der Autopflege. Der Motorwäsche widmet man sich hingegen selten – und zwar nicht ohne Grund: Eine Motorwäsche tut nicht jedem Fahrzeug gut und sollte im Idealfall vom Fachmann erledigt werden. Beim Reinigen des Motorraums in Eigenregie sollte man höchste Vorsicht walten lassen.

Wirklich nötig ist eine Motorwäsche auch nur selten, die meisten Motoren sind heutzutage ab Werk gut mit Korrosionsschutz behandelt und die von unten abgeschlossenen Motorräume lassen nur wenig Dreck eindringen. Bei einigen Modellen rät der Hersteller sogar von einer Motorwäsche ab, da die elektronischen Bauteile im Motorraum Schaden nehmen können. Wer es trotzdem macht, riskiert seine Garantieansprüche.

Sinnvoll ist eine Reinigung ...

... wenn der Motorraum stark durch Öl verschmutzt ist.... wenn man mit dem Wagen im Gelände war und sich jede Menge Schlamm und Dreck am Motor angesammelt haben.... wenn in einem harten Winter viel Streusalz in den Motorraum gelangt ist.... nach einem Marderschaden , um die Duftmarken der Tiere zu entfernen und damit keine weiteren Eindringlinge anzulocken.... vor dem Verkauf des Wagens. Ein sauberer Motorraum macht schließlich beim potentiellen Käufer einen guten Eindruck.