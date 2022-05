Paolo Pininfarina höchstpersönlich lüftet an diesem Morgen das Geheimnis. Die italienische Designschmiede aus Turin hat zusammen mit dem französischen Start-up Namx ein revolutionäres Wasserstoff-SUV entworfen. Jedenfalls finden es die Chefs der beiden Unternehmen revolutionär.

Vier Jahre lang haben Pininfarina und Namx an der Vision gearbeitet. Das Besondere an diesem SUV : Es hat neben einem normalen Wasserstofftank sechs wechselbare H-Kapseln. Die Technik erinnert ein bisschen an Wassersprudler. "Wir nennen es HUV, also Hydrogen Utility Vehicle", sagt Namx-Chef Faouzi Annajah.