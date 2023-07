Wir hatten es schon gesagt, wiederholen es an dieser Stelle aber noch einmal: Das hier und heute von uns getestete BMW M2 Coupé ist das letzte, dass es in dieser Art und vor allem mit dieser Motorisierung geben wird. Jedenfalls hierzulande.

Deswegen lassen wir die Reifen qualmen und feiern noch einmal den Reihensechszylinder, der – wie bekannt – auch den M3 und M4 anschiebt. Natürlich sind 460 PS (90 PS mehr als der Vorgänger) und ein maximales Drehmoment von 550 Newtonmeter, dass bereits ab 2650 Kurbelwellenumdrehungen anliegt, eher was für die Rennstrecke als für die Straße. Denn nur hier kann das Leistungspotenzial des kantigen Bayern wirklich ausgelebt werden.

Und weil das so ist, hat die M GmbH nicht nur das Triebwerk von den Großen übernommen, sondern auch die Fahrwerkstechnik adaptiert. Das bringt nicht nur ein deutliches Plus an Länge, Breite und Spurweite, auch der Radstand gewinnt um 110 Millimeter, bleibt aber so kurz, dass die bekannte M2-Fahrdynamik nicht leidet.

Zoom Mit dem M Race Track Paket wird der M2 bis zu 285 km/h schnell. Bild: Christoph Börries / AUTO BILD

Für die bestmögliche Straßenlage sorgt das adaptive M Fahrwerk. Während es sich im Sport- oder gar im Rennstrecken-Modus so strafft, dass der M2 wie das berühmte Brett auf der Straße liegt, kann es sich für die Langstrecke so weit öffnen, dass man nur bei direkten und sehr kurzen Stößen merkt, dass es sich hier um ein Sportfahrwerk handelt.

Fahrzeugdaten Modell BMW M2 Coupé Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei U/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsscheiben vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Partikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Reihensechszylinder, Biturbo vorn längs 4 pro Zylinder/2 Kette 2993 cm³ 338 (460)/6250 550/2650 285 km/h Achtstufenautomatik Hinterradantrieb 380/370 mm v. 275/35 R 19, h. 285/30 R 20 Y Michelin Pilot Sport 4 S v. 9,5 x 19", h. 10,5 x 20" 223 g/km 9,8 l 52 l Super Plus Serie 70 dB(A) 390 l 4580/1887–2068**/1403 mm 2747 mm 75.400 Euro 89.900 Euro

Damit sich der Bolide im Rund und auf Bergstraßen nicht aus der Kurve wedelt, wurde das M Differenzial an der Hinterachse zur Serienausstattung. Die Sperre sorgt für einen stufenlosen und variablen Drehzahlausgleich zwischen den Hinterrädern, kann sogar eine Sperrwirkung von bis zu 100 Prozent aufbauen, was verhindert, dass durch Schlupf das Antriebsmoment verloren geht.

Zoom M Compound Stopper können im M-Setup-Menü in zwei Stufen konfiguriert werden, vier Endrohre im Diffusor sorgen für Race-Optik, der Reihensechszylinder macht den M2 zum stärksten Fahrzeug im Segment, und der Kofferraum ist mit 390 Litern recht bescheiden.

Ohne Regelwerk ums Eck

Wem das Regelwerk zu sehr in die individuelle Fahrgestaltung eingreift, der kann das DCC komplett ins Off schieben und die Traktion über zehn Stufen selbst bestimmen. Für Kenner und Könner ein feines Feature, dass sich aber wirklich nur auf dem Rundkurs empfiehlt. Denn der Bayer schiebt jetzt nachhaltig und leicht übersteuernd ums Eck, lässt sich aber, wenn man die Traktion nicht gänzlich deaktiviert hat, ganz charmant über Gaspedal und Lenkung, in einer gekonnten Drift um die Kurve schieben.

Messwerte Modell BMW M2 Coupé Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–200 km/h Abzweigung Abzweigung 0–230 km/h Abzweigung Abzweigung 0–250 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h 1,8 s Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h 2,2 s Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe 520 mm Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde

(Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 1,7 s 4,0 s 5,8 s 8,2 s 12,9 s 18,4 s 23,5 s 1715/440 kg 53/47 % 11,8/11,9 m kalt 34,9 m 32,9 m 62 dB(A) 67 dB(A) 71 dB(A) 8,2 l SP/100 km 11,1 l SP/100 km

(+13 %) 15,1 l SP/100 km 263 g/km 460 km



Nun ist die Drift ein großer Spaß, aber der Tod für jede Rundenzeit. Insofern liegt die von AUTO BILD erfahrene Bestzeit auf dem 2,8 Kilometer langen Contidrom nordöstlich von Hannover ohne Drift dann auch bei 1:30.88 Minuten.

Zoom Wer das DCC komplett deaktiviert, kann die Traktion über zehn Stufen selbst einstellen und schwarze Streifen in den Asphalt brennen. Bild: Christoph Börries / AUTO BILD

An dieser Stelle nur mal zum Vergleich: Der Vorgänger wurde im Jahr 2020 von AUTO BILD mit 1:33.10 Minuten vom Kurs geschickt, und der aktuelle M3 brachte es jüngst auf 1:30.68 Minuten. Also Chapeau an die Jungs von der M GmbH und unseren Fahrer, der sich die Lenkung für den Kurs noch ein wenig direkter gewünscht hätte.

Mit beschleunigtem Puls

Und wie erlebt man die Hatz im Inneren des M2 Coupés? Mit beschleunigtem Puls eingeschalt in Carbon-Schalensitze, die allerbesten Seitenhalt bieten und 10,8 Kilogramm weniger wiegen als die Serienbestuhlung. Ja, man muss sich schon ein wenig in das Sportgestühl falten, und auf der ganz langen Strecke kann es auch mal eng um die Hüfte werden.

Es sei aber angemerkte, dass es die voll elektrisch verstellbaren und beheizbaren Carbonschalen nur im Zusammenspiel mit dem 14.500 Euro teuren M Race Track Paket gibt, zu dem auch das Carbondach und das M Driver's Package zählen, dass den Bayern öffnet und in der Spitze 285 km/h schnell werden lässt. Eine Geschwindigkeit, die auf dem Contidrom nicht erreicht werden konnte (Vmax hier 217 km/h), aber auf den freien Strecken der Autobahn.

Zoom Die M-Tasten am Lenkrad zur individuellen Belegung der Fahrmodi sind jetzt Serie, Carbon-Schaltwippen ebenso. Die Carbon-Schalen gehören zum 14.500 Euro teuren Race-Paket, und ein Drift-Manager bringt lernbegierigen das Schwänzeln bei. Bild: Christoph Börries / AUTO BILD



Hier wie dort wurde einmal mehr deutlich, welchen unschätzbaren Wert bei derartigen Geschwindigkeiten die richtige Bremsanlage hat. Die M Compound Stopper können im M-Setup-Menü in zwei Stufen konfiguriert werden. Unser Test ergab bei warmen Bremsen aus Tempo 100 einen Weg von 32,09 Metern bis zum Stillstand.

Die Art und Weise der Kraftverteilung an die Hinterräder ist im Übrigen Geschmacksache. Wer das Blitzen und leuchten der stilisierten Leuchtdioden im Display vor dem Fahrer oder im optionalen Head-up-Display bis zum optimalen Schaltpunkt sehen möchte, der kann über die schicken Carbon-Schaltwippen am Lenkrad die Fahrstufen regeln. Allerdings kann man auch einfach die Elektronik arbeiten lassen, die die acht Stufen der Wandlerautomatik nahezu verzugsfrei rauf- und runterrauschen lässt.

Wir waren schneller als BMW

Wie auch immer man an der Ampel startet, wer es richtig macht, der kann nach unseren Messungen die Werksangabe von 4,1 Sekunden um 0,1 Sekunde unterbieten, um Tempo 100 zu erreichen. Beim Sprint auf 200 km/h brachten wir es sogar auf 12,9 Sekunden, während BMW hierfür 13,5 Sekunden veranschlagt.

Ein Kind von Traurigkeit ist der M2 jedenfalls nicht. Auch nicht was den Ton betrifft. Zwar ballert es nicht mehr so aus der Sportabgasanlage, wie noch vor Jahr und Tag, aber hörbar ist das Blubbern, Spritzen und heisere Husten immer noch.

Zoom Teurer Spaß: Mindestens 75.400 Euro muss man für den BMW M2 lockermachen. Bild: Christoph Börries / AUTO BILD

Und natürlich fährt sich das M2 Coupé auch ganz normal. Wer die Klappen schließt, den Fahrmodischalter auf Comfort bewegt und sich mit dem Gasfuß zurückhält, der hat ein nahezu "normales" Auto. Angereichert mit einer Vielzahl an Assistenzsystemen kann der Bayer nicht nur selbständig die Spur halten und im Stau hilfreich assistieren, er kann auch Gefahren erkennen und den Anker werfen oder kreuzenden Verkehr beim rückwärts ausparken erkennen.

Wertung Modell BMW M2 Coupé Pfeil Pfeil Abzweigung Karosserie Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Fahrdynamik Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Connected Car Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Umwelt Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Komfort Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Kosten Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung AUTO BILD-Testnote Abzweigung hervorragende Verarbeitung, in der Praxis eher Platz für zwei, nahezu perfekte Sitzposition 4,5/5 Punkten exzellentes Triebwerk, tolle Beschleunigung, Automatikgetriebe mit sehr kurzen Schaltzeiten 4,5/5 Punkten Fahrwerk für Dynamiker, nahezu perfekte Traktion, kurzer Bremsweg, unaufgeregt in den Kurven 4,5/5 Punkten Infotainment über iDrive-Controller, kabellose Smartphone-Anbindung, gute Sprachsteuerung 4/5 Punkten recht hoher Verbrauch und CO2-Ausstoß, kompakte Abmessungen, hohes Gewicht, hörbarer Auftritt 2/5 Punkten weit spreizendes Sportfahrwerk mit durchaus erträglichem Restkomfort, tolle Sitze 3/5 Punkten teuer in der Anschaffung, hohe Unterhaltskosten, umfangreiche Ausstattung 2,5/5 Punkten 2-