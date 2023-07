Zoom Die Sensoren sorgen tatsächlich dafür, dass der Nio umliegenden Verkehr detailreich überblicken kann. Nur nützt ihm das aktuell noch nicht allzu viel. Bild: Olaf Itrich/AUTO BILD

Fakt ist: Obenauf mittig sitzt der prägnanteste und gleichzeitig wichtigste Teil – ein Lidarsensor, der Laserstrahlen aussendet und so bis zu 500 Meter weit vorausblicken können soll. Dazu gesellen sich elf Acht-Megapixel-Kameras, die das Sichtfeld des Autos in alle Richtungen absichern, sowie fünf Millimeterwellen-Radare.Kurzum: Hardwareseitig betreibt Nio großen Aufwand, der allerdings erst beim autonomen Fahren voll zum Tragen kommen dürfte. Aktuell fällt vor allem auf, dass der ET5 tatsächlich ganze Straßenkreuzungen überblicken und den Verkehr formspezifisch – also unterscheidend in Kleinwagen, SUV oder Lkw und auch Radfahrer und Fußgänger – im Kombiinstrument anzeigen kann. Zu unsicher zeigt sich teilweise noch der Pilot, pendelt manchmal zwischen den Fahrbahnmarkierungen hin und her.