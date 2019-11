Das sind die Extras, die nicht viel kosten und den Alltag erleichtern sollen. So bekommt der Schirm in der Türverkleidung einen Handfeger für Schnee zur Seite gestellt, beim Öffnen der Tankklappe können sich Dieselfahrer neben dem bekannten Eiskratzer über einen Lkw-Einfüllstutzen für AdBlue freuen, der die Harnstoffbefüllung vereinfachen soll. Auf der Rückbank wird es mit dem Schlafpaket kuschelig. Dann gibt es neben einer Decke auch klappbare Seitenkopfstützen. Das Smartphone ruht derweil in einer eigens an der Rückseite des Vordersitzes angebrachten Tasche.