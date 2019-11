Der neue Skoda Octavia wird am 11. November 2019 in Prag vorgestellt. Der AUTO BILD-Zeichner hat bereits eine Illustration angefertigt, die unter anderem auf dem Ende Oktober im Skoda Home-Forum aufgetauchten Bild der Limousine basiert. Das scheint direkt aus dem Konfigurator zu stammen. Das neue Design dürfte alle, die vom Facelift der aktuellen Generation enttäuscht waren, versöhnen.

Mit digitalem Cockpit und größerem Zentralbildschirm wird der Octavia digitaler.



Im Juli 2019 zeigten Erlkönigbilder erstmals dendes neuen Skoda Octavia. Der erste Eindruck: Was wir sehen, erinnert uns an die Studie Vision X, die Skoda auf dem Autosalon in Genf 2018 gezeigt hat. Besonders auffällig ist das, das wahrscheinlich nicht mehr in die Mittelkonsole eingelassen ist, sondern zukünftigsein wird. Der Fahrer schaut auf ein, das aus zwei Rundinstrumenten und einer frei konfigurierbaren Einheit in der Mitte zu bestehen scheint. Möglicherweise gibt es verschiedene Anzeigen, sodass beispielsweise die Navigation im Vordergrund steht. Beim neuen Octavia verzichtet Skoda nicht komplett auf Knöpfe, unter dem Zentraldisplay findet sich eine Ebene, auf der beispielweise der Warnblinker oder die Zentralverriegelung aktiviert werden. Im Unterschied zur Vorgängergeneration schrumpft außerdem derder Automatik.