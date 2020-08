D

Mobile E-Auto-Ladegeräte Juice Booster 2 (bis 22 KW) Preis*: 999 Euro NRGkick 32 A Light (bis 22 KW) Preis: 950,90 Euro NRGkick 16 A Light (bis 11 KW) Preis: 925,90 Euro *Preise: Stand 20.04.2020 *Preise: Stand 20.04.2020

er Elektroauto-Hersteller Nio hat auf der Chengdu Motorshow 2020 sein SUV-Coupé EC6 der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Auslieferungen des dritten Nio-Modells sollen bereits im September 2020 beginnen – wohlgemerkt in China. Der EC6 ist zunächst in den drei Ausstattungsvarianten "Sport", "Performance" und "Signature Edition" zu bekommen.Das 4,85 Meter lange SUV-Coupé wird mit zwei Elektromotoren an beiden Achsen zum Allradler. Die Ausgangsleistung liegt bei bis zu 218 PS vorn und 326 PS hinten, was einer Systemleistung von 544 PS entspricht.