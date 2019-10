Hübsche Hülle: Der lange Radtstand und die abfallende Dachlinie machen den Ariya zum Hingucker.

An Front und Heck fallen bei dem Japaner dieins Auge, die gerade von vorne leicht an den Byton M-Byte erinnern. Am Heck gibt es wie bei zahlreichen neuen Modellen eine, der die nach hinten ansteigende Gürtellinie am Heckdeckel abschließt. Besonders schick wirkt das Mittelklasse-SUV durch denund die abfallende Dachlinie von der Seite. Große Türen sorgen für einen bequemen Einstieg in den. Dort gibt es viel Platz für vier bis fünf Personen. Das Cockpit wird von einemdominiert, das die wichtigsten Informationen hinter dem Lenkrad darstellt und zur Mitte hin in einen zweiten Multifunktionsbildschirm übergeht. Hier lassen sich die wichtigsten Einstellungen, die Navigation oder Komfortfunktionen regeln.