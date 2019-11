inzig, aber trotzdem geräumig: In Japan bietet Nissan mit dem Dayz Roox einen Kleinstwagen an, der für seine geringen Abmessungen erstaunlich viel Platz und Komfort bietet. AUTO BILD ist den Mini-Minivan gefahren!

Die Preise für das Nissan Kei-Car beginnen bei umgerechnet 11.500 Euro.

Japankenner werden es bereits erkannt haben, der Dayz Roox gehört zur Kategorie "Kei Car ", die in Japan neben steuerlichen Vergünstigungen auch von einer Befreiung der Nachweispflicht für Parkplätze profitiert. Mit seinen 3,39 Meter Außenlänge und schlanken 1,48 Meter Breite bleibt der Mini-Nissan innerhalb der gesetzlichen Normen für Kei Cars. Doch trotz der minimalen Abmessungen hat der Dayz Roox vier Türen – je nach Ausstattung können die hinteren Schiebetüren sogar elektrisch betätigt werden. Vier Erwachsene können im Innern problemlos sitzen und gerade in der zweiten Reihe finden nicht nur Kinder Platz. Viel wichtiger ist jedoch, dass sich die Rücklehnen ebenso umlegen lassen wie die kompletten Sitze. So passt in den an sich überschaubaren Laderaum des Nissan Days Roox sogar ein großes Mountainbike hinein. Vorne sitzt man aufgrund der geringen Breite dicht an dicht und kuschelt enger als im Smart Fortwo