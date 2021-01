A

Desinfektionsmittel und Masken FFP2-Masken Preis*: ab 6,99 Euro D7 All Des Hygienemittel für Hände und Flächen Preis*: 11,99 Euro Einwegmasken (50 Stück) Preis*: 9,86 Euro Desinfektionstücher für Hände und Flächen Preis*: 1,74 Euro *Preise: Stand 19.01.2021 *Preise: Stand 19.01.2021

uf Basis seines Elektro-Vans e-NV200 hat Nissan einengebaut. Der soll eine Symbiose aus "Abenteuer und elektrischer Energie" sein. Ohne Marketingsprech also ein elektrisches Wohnmobil , mit dem man direkt vor die Skipiste fahren kann. Wer in Zeiten des Coronavirus fürs Homeoffice nicht mehr als einen Laptop braucht, dem könnte der Elektro-Camper aber auch alsdienen. Die Ausstattung dazu wäre zumindest vorhanden.Wie die Basis hat auch der Winter Camper einenstarken E-Motor. Mit der 40-kWh-Batterie ist einedrin. Bei niedrigen Temperaturen dürfte die sich allerdings eher bei realistischen 200 Kilometer einpendeln. Wie gut sich der Elektro-Camper tatsächlich für den Winter eignet, sei also dahingestellt. Der Camper mit Aufstelldach, ausklappbaren Betten und kleiner Küche bietet jedenfalls Platz für zwei Personen. Breitere Kotflügel, andere Einstiegsleisten und Gummimatten stammen aus dem Nissan-Zubehör und sorgen für eine Extraportion Outdoor-Tauglichkeit.