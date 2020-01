ieserist eine Waffe auf Rädern: über 700 PS , in gut acht Sekunden von 0 auf 200 km/h! Einen schon serienmäßig nicht gerade zahmen GT-R Nismo übertrumpft er damit locker. Wer sich die Bändigung dieses GT-R zutraut: Godzilla steht zum Verkauf. Der Preis ist angesichts des Gebotenen durchaus angemessen.In der Serie schöpft der Nissan GT-R Nismo 600 PS aus einem 3,8 Liter großen Biturbo-V6.Nicht minder beeindruckende 838 Nm Drehmoment fallen über die Kurbelwelle her. Kleiner Wermutstropfen: Im Fahrzeugschein sind wegen der üblichen Leistungsstreuung "nur" 700 PS eingetragen. Für die Leistungssteigerung sind unter anderem eine zusätzliche Benzinpumpe, neue Einspritzdüsen, eine geänderte Luftansaugung und ein neu programmiertes Motorsteuergerät verantwortlich. Das Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe wurde verstärkt.– das ist knapp drei Sekunden schneller als ein Serien-Nismo! Eine Akrapovic-Auspuffanlage sorgt für den passenden Sound, die Sport-Bremsanlage von Nissan bringt die Fuhre zum Stehen.

Neben den Fünfpunkt-Gurten sind auch die alltagstauglicheren Seriengurte an Bord.

Auch im Innenraum des Japan-Renners geht es sportlich zu. Fahrer und Beifahrer werden von Takata-Hosenträgergurten in die Recaro-Schalensitze geschnallt. Ein Überrollkäfig versteift die Karosserie und bringt Sicherheit – auch im Falle eines Überschlags. Außen steckt das Coupé bis auf die Dachfolierung und die Rays-Alufelgen im originalen Outfit. Das Auto ist laut Inserat scheckheftgepflegt und befindet sich in einem guten Zustand. Alle Tuningteile sind eingetragen,Das ist viel Geld, relativiert sich aber beim Blick auf den Neupreis: Der lag 2015 ohne Extras bei knapp 150.000 Euro. Inklusive Tuning kostete das Auto mehr als 200.000 Euro!Laut Händler sind alle Originalteile im Kaufpreis inbegriffen. Wer möchte, der kann das Tuning also jederzeit wieder zurückrüsten.