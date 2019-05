Kostbar: Für den auf 50 Exemplare limitierten GT-R50 verlangt Nissan mindestens 990.000 Euro.

"Details anwerden beim Serienmodell noch geändert", erklärt Andrea Porta, "wir nehmen an, dass wir noch etwas leichter werden und auch die Höchstgeschwindigkeit des Serienmodells von 315 km/h locker brechen." Für derartige Raserei ist es hier auf der Westseite des Hudson dann doch zu voll, und so wird auf freier Bahn das ein oder andere Mal kraftvoll beschleunigt. Das reicht als Beweis, dass diese Sonderserie noch mehr leistet, als das ohnehin schon sehr potente Serienmodel des GT-R Nismo . Wieder recken Passanten den Daumen nach oben und lassen Handys blitzen, um den japanischen Derwisch zumindest an der Ampel einmal kurz einzufangen. Ein Griff zum mächtigen Kipptaster auf dem Karbontunnel und einreckt sich in die greller werdende Sonne, die Manhattan in ein glitzerndes Licht taucht. Nach hinten kann man mit ausgefahrenen Leitwerk zwar gar nichts mehr erkennen, dafür wirkt der GT-R50 noch heißer.