as tun, wenn man zufällig den Motor eines Nissan GT-R in der Garage herumliegen hat? Man verpflanzt ihn in einen biederen Navara-Pick-up ! Genau das hat das Driftteam "SB Motorsport" aus Großbritannien vor.Der Name des Projektes: Navara-R.SB Motorsport mischt mit einem 1200 V8-PS starken GT-R in diversen Driftwettbewerben mit.Der Anblick des Auto-losen Antriebs brachte SB Motorsport-Gründer Steve "Baggsy" Biagioni auf die Idee, das Aggregat in einen Pick-up zu verpflanzen. Weil wegen des Coronavirus aktuell keine Rennen anstehen, ist für das Vorhaben auch genügend Zeit vorhanden.

Der Navara soll ein Breitbau-Bodykit und einen Ducktail-Heckspoiler bekommen.

Dafür will SB Motorsport den vorderen und hinteren Hilfsrahmen des GT-R an den Leiterrahmen des Navara adaptieren, was sich wohl nicht ganz so einfach gestalten dürfte. Für den passenden Look soll ein Widebody-Kit sorgen, das auf den Skizzen schon mal ziemlich rabiat aussieht. Den Innenraum will SB Motorsport im Gegenzug so seriennah wie möglich halten.