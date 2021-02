Vivaro und baugleichen Renault Trafic und Nissan NV300 werden allerdings noch immer gebaut. Letzteren hat Nissan jetzt tiefgreifend überarbeitet und ihm einen neuen Motor spendiert. Nach der PSA-Übernahme hat Opel nach und nach auf die neuen Konzernplattformen umgestellt. Im Zuge dessen verschmolzen auchund Zafira zu einem einheitlichen Modell, geblieben sind nur die Namen. Diewerden allerdings noch immer gebaut.und ihm einen neuen Motor spendiert.

Neuer Turbodiesel mit bis zu 380 Nm Drehmoment



Das Heck ist nahezu gleich geblieben. Hier schimmert der ehrwürdige Vivaro B am stärksten durch.



Zu erkennen ist das Facelift an der vollständig neuen Front. Dort fasst jetzt eine Chromspange den Kühlergrill ein, die Scheinwerfer strahlen in LED-Technik. Auch die Schürzen wurden überarbeitet, die Abmessungen von fünf bis 5,4 Meter Länge blieben dabei gleich. Frische 17-Zoll-Felgen runden das Facelift ab. Unter der Motorhaube hielt ein neuer Zweiliter-Turbodiesel Einzug. Er ist in drei Leistungsstufen zwischen 110 und 170 PS erhältlich, das Drehmoment liegt bei maximal 380 Nm. Alle Varianten erfüllen die Emissionsnorm Euro 6d Full, ab der mittleren Motorisierung ist eine Doppelkupplung zu haben.

Fünf Jahre oder 160.000 Kilometer Garantie



Lenkrad und Infotainment-Bildschirm sind aus aktuellen Nissan bekannt und bringen etwas Pkw-Flair.