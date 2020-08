Gebrauchtwagen mit Garantie 11.200 € Nissan Qashqai 1.5 dCi VISIA SPUR 9CO2, Diesel 103.199 km 103.199 km 81 kW (110 PS) 81 kW (110 PS) 05/2016 05/2016 Anfragen Nissan Qashqai 1.5 dCi VISIA SPUR 9CO2, Diesel + Zum Inserat Diesel, 3.8 l/100km (komb.) CO2 99 g/km* In Kooperation mit

"Mit dem gebrauchten Nissan Qashqai kannste nix falsch machen." So lautet das Fazit im taufrischen Gebrauchtwagen-Test von AUTO BILD , in dem dieunter die Lupe genommen wurde. Einsteht aktuell in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) zum Verkauf – für 11.200 Euro. Ein Neuwagen mit vergleichbarer Ausstattung kostet heute rund 24.500 Euro, was in diesem Fall einenbedeutet.Alswird derim Test beschrieben, außerdem gibt's Lob fürerweiterte Kulanzregelung und eine gelöste Ölproblematik. Lediglich der Feinschliff fehlt, was auch im AUTO BILD-Dauertest von 2017 bemängelt wird. Dennoch reicht es nach 100.000 absolvierten Kilometern zur. In beiden Tests wurde jedoch nicht dermit 110 PS gefahren, den der angebotene Gebrauchtwagen an Bord hat. Dieser Dieselmotorwegen Schäden durch abreißende Pleuel – allerdings überwiegend bei der ersten Generation (bis 2014). Im TÜV-Report 2020 wurden unter anderem eine nicht immer überzeugende Geräuschdämmung und eine anfällige Achsaufhängung beim Crossover-SUV moniert.