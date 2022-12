Vier Jahre Nissan Qashqai fahren für 11.124 Euro



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate kommen Überführungskosten in Höhe von 995 Euro brutto hinzu sowie 189 Euro brutto für die Zulassung. So ergeben sich Gesamtleasingkosten von 11.124,32 Euro brutto (48 mal 207,09 Euro plus 995 Euro plus 189 Euro).