In der Basisausstattung "Visia" kostet der Nissan Qashqai mit 140 PS starkem Benziner mindestens 28.640 Euro. Wer diese Summe umgehen will, sollte sich das aktuelle Leasingangebot genauer anschauen!

Die Leasingkosten betragen rund 7000 Euro



Unabhängig von Laufzeit und Kilometern kommen einmalig 995 Euro brutto an Bereitstellungskosten hinzu. Optional kann die Zulassung für 169 Euro brutto hinzugebucht werden. Unterm Strich ergeben sich somit im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten in Höhe von 7193,48 Euro brutto (172,18 Euro mal 36 plus 995 Euro) bei drei Jahren Laufzeit.