Die Felgen vom US-Hersteller Cosmis werden von Toyo-Semislicks in 235/40 R18 umspannt.

Auch Sidney legte noch Hand an das Coupé an.Was das Aggregat genau leistet, ist nicht bekannt. Sidney gibt ca. 400 PS an, in der Serie sind es offiziell 280 PS.Wer das Design nicht mag, kann die Folie (hoffentlich) rückstandslos wieder entfernen. Darunter kommt das originale "spark silver metallic" zum Vorschein.Gemessen an der Seltenheit dieses Exemplars wird hier noch ein kleiner Aufschlag fällig werden. Kaufinteressenten dürfen sich direkt an Sidney wenden.