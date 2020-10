Die Plastikbezüge zeigen, wie penibel der Vorbesitzer den Neuzustand des Autos gewahrt hat.

Hinzu kommt der Neuwagen-Zustand. Laut JDM Expo stehen nur 362 Kilometer auf dem Tacho!Dass so etwas nicht billig ist, leuchtet ein, gut 413.000 Euro sind aber auch für einen Spezial-Skyline durchaus heftig.Und selbst die nur 19 Mal in Handarbeit gebauten Nismo Z-Tune wurden in der Vergangenheit nicht viel teurer gehandelt.