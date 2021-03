Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) könneneinen Opel Astra 1.2 Edition für. Das entspricht einem Top-Leasingfaktor von 0,45. Eine Anzahlung wird nicht fällig, nur die Bereitstellungskosten in Höhe von 994,99 Euro (836 Euro netto) kommen einmalig hinzu. Bei einer Laufzeit von drei Jahren liegen diefür den Astra somit bei niedrigen(79 Euro x 36 plus 836 Euro).

Auf Wunsch kann die Laufzeit auch auf zwei Jahre (98 Euro netto) verkürzt oder auf vier Jahre (83 Euro netto) verlängert werden. Dieangegeben. Vielfahrer können die Laufleistung gegen Aufpreis in 5000-km-Schritten auf bis zu 50.000 Kilometer pro Jahr anpassen. Beim angebotenen Opel Astra handelt es sich um den 1,2-Liter-Benziner mit 130 PS und Sechsgang-Handschaltung. Die Lagerwagen sind kurzfristig in vier bis sechs Wochen verfügbar, was aber auch bedeutet, dass die Autos schon konfiguriert sind – Farbe und Ausstattung können also nicht mehr angepasst werden. Neben der Serienausstattung haben die Lagerwagen in der Außenfarbe "Schneeweiß" folgende Extras an Bord: Einparkhilfe vorne und hinten, Rückfahrkamera, Komfortpaket und einen zweiten klappbaren Zündschlüssel. Der(20.954 Euro netto), und das Angebot ist bis zum 31. März 2021 befristet.