D

en Opel Astra gibt es nur noch mit Dreizylinder-Motoren!stattdessen gibt es den Dreizylinder-Benziner nun in mehreren Leistungsstufen.Eine Sonderzahlung ist nicht nötig, lediglich Überführungskosten in Höhe von 747,89 Euro netto kommen noch obendrauf.Aber es wird noch besser: Bei diesem Angebot ist auch noch das Full-Service-Paket im Preis enthalten. Wartung und Verschleiß sind in der monatlichen Rate also schon mit einberechnet. Das Angebot läuft über 24 Monate bei 10.000 Kilometern jährlicher Fahrleistung.Die Ausstattung des Astra ist recht spartanisch, immerhin sind Einparkhilfe , Klima, Siebenzoll-Touchscreen mit Apple Carplay und Android Auto an Bord.