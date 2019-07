Nach vier Jahren Bauzeit erhält der Opel Astra 2019 ein kleines Facelift. Um die Änderungen äußerlich zu erkennen, muss man allerdings genau hinschauen. Das beste Indiz fürs Facelift ist dermit einem einzelnen Chromelement, das die Lichtsignatur weiterführt. Die Schürze an der Front weist größere Aussparungen für die Nebelscheinwerfer und neu gestaltetet Lufteinlässe auf. Das war es an offensichtlichen Änderungen, das Heck bleibt wie es ist. Komplett neu sind dagegen die– es gibt– und die Getriebe. Bereits in der Basis gibt es jetzt eine Sechsgang-Schaltung. Außerdem haben die Opel-Ingenieure amgeschraubt. Dank optimierter Motorraumabdeckung, einer besonderen Abdeckung für den Kühlergrill, bei der sich jeweils der obere und der untere Teil automatisch und unabhängig voneinander öffnet und schließt sowie einem verbesserten Unterbodenluftstrom wurde der cw-Wert beim Kombi auf 0,25 gesenkt, der Fünftürer führt mit 0,26 sogar die Klasse der Kompakten mit Fließheck an. Im Innenraum gibt es nun eint sowie den. Das Opel Astra Facelift sollsein, diedürftenbleiben. Derzeit gibt es den Fünftürer ab 18.600 Euro, der Sports Tourer kostet mindestens 19.600 Euro.