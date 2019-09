Opel Astra Facelift (2019): Test, Motoren, Preis, Limousine

Bei über 2000 Touren präsentiert sich der Opel Astra agil und leichtfüßig.

Unsere erste Testrunde fahren wir mit besagtem 130-PS-Motor undstehen ab 2000 Umdrehungen zur Verfügung, und die braucht der Dreizylinder auch, um den nötigen Punch zu ent­wickeln. Klar, mehr Drehzahl bedeu­tet mehr Verbrauch , aber. Darüber spürt man, wofür wir Dreizylinder mögen.lässt sich die 1,3-Ton­nen-Fuhre bewegen, und weil sich die sechs Gänge so leicht wechseln lassen und dieso sport­lich kurz sind, macht uns diese Handarbeit Spaß. Ganz nebenbei: Das Leben besteht nicht nur aus Kurvenräubern, Gas, Abbremsen, Gas, dafür ist Sprit zu teuer. Und so genießen wir das Einsparpotenzial mit diesem Motörchen, wenn wir mit 2500 Touren im sechsten Gang und 130 km/h Autobahn-Richt­geschwindigkeit fahren – und dabei nichts von einem Zylinder weniger zu merken, so gut ist der, so vibrationsarm arbeitet er.