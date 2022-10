Geradeaus ist manchmal besser, als viele Kurven zu nehmen. So oder so ähnlich müssen wohl auch die Opel-Designer gedacht haben, als die Entwicklung des neuen Astra bevorstand. Und wir sagen dazu: Finden wir auch! Egal, wohin man schaut, der ewige Golf-Rivale steht athletisch-schlank da. Und zwar ohne Riesengrill, aggressiven Blick oder ähnliches. Ein freundlicher Genosse.

Weil auch athletisch-schlanke Genossen ab und zu mal Gepäck mitnehmen müssen, rollt in diesen Tagen auch wieder der 27 Zentimeter längere Sports Tourer zu den Opel-Händlern.

Angekündigt sind auch der sportliche GSe mit dem 225-PS-Plug-in und der vollelektrische Astra-e. Beide werden das Angebot nächstes Jahr komplettieren. Zwei Karosserievarianten, vier Motoren und fünf Ausstattungslinien stehen aktuell zur Auswahl. Was kann der Astra? Und wer wählt welchen, um am Ende glücklich zu sein?

Zoom Der mittlere 10-Zoll-Screen ist Serie, Android Auto und Apple CarPlay füllen den ganzen Bildschirm aus.





Beginnen wir mal da, wo der Fahrer sitzt. Im Cockpit des Astra geht es grundsätzlich nie spartanisch zu. Die Tasten für den Tempomaten, das gut in der Hand liegende Dreispeichenlenkrad, die Klimaautomatik und die zwei Zehn-Zoll-Bildschirme – alles ist schon in der untersten der fünf Linien an Bord, die Business Edition heißt und die aktuell allerdings nicht bestellbar, sondern nur vorkonfiguriert bei manchen Händlern zu finden ist.

Unterschiede im Detail

Die Unterschiede zwischen den fünf Trimms findet man nur bei genauem Hinsehen. So unterscheidet Opel zum Beispiel bei der Verkleidung der beiden Bildschirme zwischen dem "Pure Panel" und dem "Pure Panel Pro". Bei Ersterem sind die Screens nicht vollverglast, sondern stehen etwas hinter dem Klavierlack-schwarzen Rand zurück. Bei Letzterem (im Bild) ist alles eine Ebene. Mit der optionalen Navi-Funktion (800 Euro) sind dann immer auch Internetdienste an Bord, die zum Beispiel Live-Verkehrsdaten liefern oder die Verbindung zur My-Opel-App ermöglichen.

Zoom Das Glasdach bringt für 1000 Euro mehr Licht in den Innenraum.

Die Sitze vorn sind erste Klasse

Auffälliger sind die Unterschiede beim Gestühl. Alle Trimms bis auf Elegance kommen serienmäßig mit AGR-Fahrersitz ("Aktion Gesunder Rücken"), den wir wärmstens empfehlen. Er bietet eine Vielzahl an Einstellmöglichkeiten, darunter eine Vier-Wege-Lendenwirbelstütze, eine Neigungsverstellung und eine ausziehbare Oberschenkelauflage.

Für Elegance kostet er 665 Euro, enthalten sind dann aber auch Sitz- und Lenkradheizung sowie eine beheizbare Frontscheibe – darüber muss man also nicht lange nachdenken, sondern greift zu. Wenn auch der Beifahrer in den Genuss all jenen Komforts kommen soll, kostet das 245 Euro mehr.

MOTORENPALETTE 1.2 Turbo 1.2 Turbo (Aut.) 1.5 Diesel (Aut.) Plug-in Pfeil Pfeil Abzweigung Motor/Hubraum Abzweigung Abzweigung Getriebe (man./autom.) Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung Zuglast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Normverbrauch (WLTP) Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 • Abgasnorm Abzweigung Abzweigung OPF • SCR-Kat 2) Abzweigung Abzweigung GRUNDPREISE Abzweigung Abzweigung Business Edition Abzweigung Abzweigung Elegance Abzweigung Abzweigung Business Elegance Abzweigung Abzweigung GS Line Ultimate Abzweigung Abzweigung FAZIT Abzweigung R3, 1199 cm3 6-Gang 81 (110)/5500 205/1750 199 km/h 10,5 s 1250/660 kg 5,5 l Super/100 km 123 g/km • Euro 6e ja • - - 27 900 Euro - - - Schwächere Variante des 1,2-Liter-Turbos, nur mit 6-Gang-Handschalter. Reicht aus, 130 PS müssen nicht unbedingt sein. R3, 1199 cm3 6-Gang/8-Stufen-Aut. 96 (130)/5500 230/1750 210 km/h 9,7 s 1250/660 (1400/710) kg 5,5 (5,6) l Super/100 km 123 (125) g/km • Euro 6e ja • - 25.900 (28.300) Euro 29.200 (31.600) Euro 28.750 (31.150) Euro 30.430 (32.830) Euro - (36.830) Euro 130 PS, die 8-Stufen-Automatik ist kürzer gestuft, lässt den Antrieb elastischer wirken. Außerdem steigt die Anhängelast. R4, 1498 cm3 6-Gang/8-Stufen-Aut. 96 (130)/3750 300/1750 209 km/h 10,6 s 1550/710 kg 4,3 (4,8) l Diesel/100 km 113 (127) g/km • Euro 6d (6e) - • ja 29.000 (30.150) Euro 32.300 (33.450) Euro 31.850 (33.000) Euro 33.530 (34.680) Euro - (38.680) Euro Aktuell nur mit Automatik bestellbar, die mit 1150 Euro weniger Aufpreis kostet als beim Benziner. Ausreichend Kraft. R4, 1598 cm3 8-Stufen-Automatik System: 133 (180) System: 360 225 km/h (135 elektrisch) 7,6 s 1450/750 kg 1,0 l Super/100 km 23 g/km • Euro 6e ja • - - 39.100 Euro 38.650 Euro 40.330 Euro 44.330 Euro Je nach Fahrweise sind rund 50 bis 60 Kilometer rein elektrisch realistisch. Wer mit 7,4 statt 3,7 kW laden will, zahlt 500 Euro.



Die beiden höheren Linien GS Line sind auch mit AGR-Sportsitzen mit Alcantara- (1120 Euro) oder Nappalederbezug (2310 Euro) erhältlich. Die Nappaledersitze bieten zusätzlich noch eine Sitzbelüftung, einstellbare Seitenwangen und eine ziemlich kräftige Massagefunktion.

Ebenfalls fast schon Opel-Tradition ist das LED-Matrix-Licht, das in der neuen Generation noch mehr einzelne LED-Elemente bietet. Wir haben extra eine Runde im Dunkeln gedreht und können von sehr hoher Lichtstärke und guter, blendfreier Programmierung berichten – zumindest hat uns kein anderer Fahrer verärgert angeblinkt. Leider ist das System aber nur noch in der höchsten Linie Ultimate erhältlich. Was schade ist, gutes Licht sollte keine Frage des Geldbeutels sein.

Zoom Beim Kofferraum muss die Limo mit maximal 422 bis 1339 zurückstecke.



Während die drei unteren Linien mit hellem Dachhimmel vorfahren, sorgt in GS Line und Ultimate dunkler Bezug für mehr sportliches Flair. In Reihe eins unterscheiden sich Limo und der 1100 Euro teurere Kombi übrigens überhaupt nicht voneinander.

Platzvorteil für den Sports Tourer



Dass der Sports Tourer im Kofferraum mehr Platz bietet, ist nicht weiter überraschend: 597 bis 1634 Liter passen rein, das sind 175 bzw. 295 Liter mehr als beim normalen Astra. Als Hybrid bieten beide 80 Liter weniger im unteren Teil des Kofferraums, es reicht gerade noch so fürs Ladekabel. ( Das wird eng: Opel Astra fordert Klassenprimus VW Golf heraus

Noch mal ein wenig Volumen geht für den Tieftöner in der Reserveradmulde drauf, wenn das Hi-Fi-Soundsystem (Serie bei Ultimate, 1200 Euro im Paket für GS Line) geordert wird. Weil es aber tatsächlich einen volleren Klang beschert, wäre es uns das wert.

Aber auch in der zweiten Sitzreihe bietet der Kombi mehr Raum. Das beginnt schon beim Einstieg, den der größere Türausschnitt erleichtert – es braucht weniger Verrenkung, um sich auf die Rücksitzbank einzufädeln. Weil die Fensterlinie nach hinten nicht so stark abfällt, schaut man nicht – wie bei der Limo – teilweise gegen das Dach, sondern aus dem Fenster.

Zoom Zusätzliches Erkennungsmerkmal, wenn der Sports Tourer vor Ihnen fährt: Das Nummernschild sitzt auf der Heckklappe, bei der Limo darunter.





Beim Knieraum sind beide ähnlich – nicht riesig, aber ausreichend groß, die Füße passen unter die Vordersitze. Großgewachsene schätzen das deutliche Plus an Kopffreiheit im Sports Tourer, selbst mit dem optionalen Glasdach bleibt noch mehr Raum als in der Limo.

Motoren: Da kommt noch was

Unter der Haube beginnt alles beim 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner, der nicht besonders laufruhig, dafür dank Turbounterstützung ausreichend kräftig ist. Die untere 110-PS-Leistungsstufe ist nur für die Linie Elegance (27.900 Euro) erhältlich – wer die sowieso wählen wollte und wenig fährt, der kann beruhigt zugreifen.

Die Fahrleistungen der 130-PS-Version fallen mit 9,7 zu 10,5 Sekunden und 210 statt 199 km/h Topspeed nicht so viel besser aus, dass man für 1300 Euro Aufpreis unbedingt zugreifen müsste. Sechs manuelle Gänge bieten zum Glück beide. Für die stärkere Variante übernimmt gegen 2400 Euro eine Achtstufenautomatik die Schaltarbeit. Etwas störend bleibt die Berganfahrhilfe, die beim langsamen Rangieren teilweise rabiat stoppt. Das dürfte durch ein Software-Update aber schnell behoben sein.

Zoom Der Astra ist in der aktuellen Generation zum echten Hingucker geworden.





Bei den Selbstzündern gibt’s nur einen: Der 1,5-Liter-Diesel (4400 Euro) ist derzeit nur mit Automatik (+1150 Euro) bestellbar, macht keinen bärenstarken, aber einen harmonischen und im warmen Zustand auch ausreichend laufruhigen Eindruck. Generell gilt: Motoren- und Windgeräusche sind gut gedämmt, die Abrollgeräusche könnten leiser sein, dringen gerade auf der Autobahn durchs recht dünne Blech. Beim Verbrauch gibt Opel 4,8 Liter an, was wir dem Diesel bei gemäßigtem Gasfuß abkaufen.