Er ist ein absoluter Evergreen, der seit 1991 ausgetragene Zweikampf zwischen Opel Astra und VW Golf . In der Vergangenheit wackelte der Wolfsburger dabei zwar hin und wieder mal, fiel bisher aber nicht. Um das zu ändern, geht der Astra L jetzt ganz neue Wege. Ausdrucksstarkes Design, technische Verwandtschaft zu den Stellantis-Brüdern ( Peugeot 308 DS 4 ) und zum ersten Mal in der Modellgeschichte ein Plug-in-Hybrid – reicht das, um 2022 zum Golf-Schläger zu werden?

In der ersten Reihe sitzen wir tatsächlich erste Klasse – bei beiden. Das Platzangebot überzeugt auch große Fahrer von knapp zwei Metern, Gleiches gilt für die wunderbar ins Auto integrierte Sitzposition. Die Polster mit ordentlichem Seitenhalt und ausziehbarer Beinauflage sind beide von der "Aktion gesunder Rücken" empfohlen, das offizielle Siegel trägt aber nur der Astra . Dank angenehmer Polsterung und guter Körperkontur steigen wir aber auch aus dem Golf selbst nach vielen Kilometern am Stück noch sehr entspannt (und keineswegs verspannt) aus. Das war nicht immer so.