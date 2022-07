Denken Sie beim Anblick dieses Opel Astra auch an denoder den Ascona 400 aus den 80er-Jahren? Das ist auch so gewollt. Um der Marke den Glanz der Rallye-Historie wiederzubringen, hat Opel den neuen Kompakten umbauen lassen. Das Ergebnis war auf der XS Carnight 2022 zu bestaunen und kann sich sehen lassen.

Los geht's mit dem Design: Das wurde sehr vorsichtig angefasst, die Folierung im Stile der 80er Jahre-Rennautos ziert die seitlichen Kotflügel und Türen. Im Kühlergrill wird das Spiel aus Gelb und den zwei Grautönen wieder aufgegriffen. Damit die Front nicht zerklüftet wirkt, wurde am Stoßfänger Hand angelegt, und die Kennzeichenhalterung entfernt.



Astra

Das Schuhwerk deswurde natürlich auch angepackt. Statt der maximal bestellbaren 18-Zöller füllen nun ganze 20 Zoll von Reventon Forged Wheels in sportlichem Turbinen-Design die Radkästen des Kompakten, die Einpresstiefe wurde so gewählt, dass die 9,5 Zoll breite Felge rundum in die Radhäuser passt.