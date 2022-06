Opel greift mit dem neuen Astra L auf ganzer Linie an. Nicht nur soll der kompakte Fünftürer an der Dominanz des VW Golf kratzen , parallel dazu kämpft der Sports Tourer genannte Kombi um Anteile im schrumpfenden, aber immer noch umkämpften Segment. Wie ernst es Opel mit dem Gewinn neuer Kombi-Kunden ist, erkennt man auch an der Preispolitik. Die für den Astra Sports Tourer mindestens aufgerufenen 27.750 Euro sprechen eine deutliche Sprache. Passend dazu winken auch äußerst attraktive Leasing-Angebote.

haben Gewerbekunden aktuell die Chance, den Opel Astra Sports Tourer 1.2 Turbo in der Ausstattungsvariante Elegance für günstige 169 Euro netto pro Monat zu leasen. Eine einmalige Sonderzahlung ist zum Erreichen dieser Rate nicht nötig, dafür fehlt es ein wenig an Flexibilität der Leasingkonditionen. Die Laufzeit des Leasingvertrags ist auf 48 ausgelegt und kann ebenso wie die 10.000 Freikilometer pro Jahr nicht angepasst werden.

Astra Kombi für unter 9000 Euro netto



Beim aktuellen Leasing-Angebot handelt es sich um nicht weiter konfigurierbare Neufahrzeuge, die derzeit eine Lieferzeit von etwas mehr als acht Monate (250 Tage) haben. Wer sich für den günstigen Astra Kombi entscheidet, sollte also mit der Ausstattung und der Motorisierung zurechtkommen. Als 1.2 Turbo in der 96-kW-Ausführung sorgt ein 1,2-Liter-Turbobenziner mit drei Zylindern für eine maximale Leistung von 130 PS, die Gangwechsel erfolgen manuell über den Sechsgang-Schalter. In der nominellen Basisversion Elegance gehören Dinge wie Sportsitze, ein Frontkollisionswarner, die Rückfahrkamera, LED-Scheinwerfer und eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik zur Grundausstattung.

Unter Berücksichtigung der einmaligen Überführungskosten in Höhe von 995 Euro brutto belaufen sich die Gesamtkosten des 48-Monate-Leasings insgesamt auf 8948,13 netto (169 Euro mal 48 plus 836,13 Euro).