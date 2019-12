Die Speichen-Clips gibt es in vier Farben. Sie müssen nicht verschraubt werden.

Für die 17-Zoll-Bicolor-Felgen bietet Opelan, die sich ohne Verschraubung einsetzen lassen. Die gibt es im 4er Set oder einzeln in Weiß, Schwarz, Rot oder Blau – der Preis ist noch nicht raus. Passend dazu hat Opel außerdem(94 Euro) und(129 Euro) in denselben vier Farben oder in Carbon-Optik im Angebot. Dann gibt es noch(167 Euro) in Schwarz oder Weiß für Dach und Motorhaube. Im Innenraum geht es weiter mit farbigenfür die Armaturentafel (149 Euro),(65 Euro) und sogar dengibt es für 69 Euro in Rot oder Blau.