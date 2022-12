Der Opel Corsa ist im bisherigen Jahresverlauf 2022 der meistverkaufte Kleinwagen in Deutschland! Dabei spielt die Kombination aus Design, Qualität und Praktikabilität eine große Rolle. In der Basis gibt es den Opel bereits ab 18.280 Euro. Dann wird der Corsa von einem 1,0 Liter großen Dreizylinder-Benziner angetrieben. Dieser leistet 75 PS, geschaltet wird per manuellem Fünfganggetriebe. Noch etwas günstiger gibt es den Corsa zurzeit im Rahmen eines attraktiven Leasing-Deals!

Drei Jahre Opel Corsa fahren für 7409 Euro



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate müssen Kunden die Überführungskosten von 995 Euro brutto sowie die Zulassungskosten von 150 Euro brutto einplanen. So ergeben sich Gesamtleasingkosten in Höhe von 7408,64 Euro brutto (36 mal 173,99 Euro plus 995 Euro plus 150 Euro). Optional wird der Corsa bis vor die Haustür geliefert – gegen einen Aufpreis 395 Euro brutto.