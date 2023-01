Der Opel Corsa ist meistverkaufte Kleinwagen 2022 in Deutschland! Dabei spielt vor allem die Kombination aus Design, Qualität und Praktikabilität eine große Rolle. In der Basis gibt es den Opel als Edition bereits ab 18.280 Euro. Dann wird der Corsa von einem 1,0 Liter großen Dreizylinder-Benziner angetrieben. Dieser leistet 75 PS und geschaltet wird per manuellem Fünfganggetriebe. Noch deutlich günstiger gibt es den Corsa zurzeit im Rahmen eines attraktiven Leasing-Deals!

Drei Jahre Opel Corsa für 6699 Euro fahren



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate, kommt auf die Kunden die einmalige Zahlung der Überführungskosten in Höhe on 1145 Euro brutto hinzu. Außerdem muss bei diesem Deal eine Anzahlung von 1990 Euro erfolgen. So ergeben sich Gesamtleasingkosten von 6699 Euro brutto (36 mal 99 Euro plus 1145 Euro plus 1990 Euro).