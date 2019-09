Ganz simpel: Er ist. Seit 21 Jahren kurvt Besitzer Martin Zillig mit dem gebraucht gekauftendurch seine Heimat am Niederrhein und in den benachbarten Niederlanden herum. Im Sommer 2019 war es so weit, dersprang wieder auf. Würde er den alten für einen neuen Corsa verkaufen? "Niemals", betont Zillig. "Der Corsa gehört zu mir wie meine Kinder."

Der 1993 debütierteist ein echtes Kind der 90er. Keine Kanten, kaum Struktur – ein Ei. Warum er trotzdem ein Traumwagen ist? Weil er echte Langzeitqualitäten hat. Auch wenn das niemand diesem Modell zugetraut hätte, denn auch derDoch dieses Exemplar schnurrt unbeirrt. Wobei "Schnurren" bei dem von Isuzu zugelieferten und stark an ein Nutzfahrzeug erinnernden Motor etwas geschönt ist. Dafür hält er durch, und auch der Blick in dieüberrascht. Allebis 250.000 Kilometer müssenundersetzt werden, ab und zu gibt es einen neuen Zahnriemen, fertig.

Derselbst hatte noch nie was. Nicht einmal diemusste ersetzt werden. Tagein, tagaus springt derdienstbeflissen an, selbst bei kältesten Temperaturen gibt es keinerlei Probleme.? Kaum messbar. Bei300.000 tauschte Zillig vorsorglich die. Viel zu früh, wie er heute weiß. Die zweite tut nun schon seit überihren Dienst. Ein Ende ist nicht absehbar. Und das trotz teils harter Anhängereinsätze. Als sich der vierfache Familienvater eine Grube für die heimische Garage baute, musste der kleine Opel zeitweise Anhänger mit bis zuund Bauschutt ziehen. Natürlich nur auf dem Privatgrundstück, auf öffentlichen Straßen wäre das ja verboten. Folgeschäden sind nicht erkennbar.

Der Corsa von Martin Zillig hat schon halb Europa gesehen. Das Nordkap fehlt noch.

Notwendig geworden war die Grube, als Zillig mit dembegann. Ständig neueforderten reichlich Frischblech. Das sieht man dem Wagen an. Hauben und Türkanten sind stark angenagt, die Schweller ein einziger. Dass das nicht ewig so weitergeht, weiß auch Zillig. "Jedes Jahr sitze ich mit Freunden zusammen, und wir überlegen uns, was ich mir kaufen sollte. Aber am Ende bleibt es dann doch immer wieder beim Corsa", sagt er und grinst. Wie viel Sinn das Festhalten am Dauerläufer macht, rechnet er gerne vor: "Meinbeträgt hin und zurück. Bei 4,5 Literntanke ich mit ein paar Privatfahrten einmal die Woche nach rund 1000 Kilometern 45 Liter Diesel . Reparaturen kann ich selbst machen." Klar, billiger geht es nicht. Selbst Touren durch Spanien, Italien und England hat der Corsa schon überlebt. Im nächsten Jahr möchte Zillig mit dem kleinen Blauen bis rauf ans Nordkap. Wenn das Auto weiter so gut durchhält, könnte das klappen.