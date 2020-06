C

Zubeh√∂r f√ľr autarkes Campen Porta Potti Preis*: ab 59,90 Euro Dometic Kompressor-K√ľhlbox Preis*: 219,88 Euro Solarpanel f√ľrs Wohnmobil Preis*: ab 149,99 Euro Campingkocher Preis*: 69,85 Euro *Preise: Stand 22.05.2020 *Preise: Stand 22.05.2020

rosscamp, eine neue recht junge Marke der Erwin-Hymer-Gruppe, hat sich auf Van-Ausbauten spezialisiert. Nach dem Toyota Proace Verso hat sich Crosscamp nun den baugleichen Opel Zafira Life vorgenommen. Das Beste: Mit dem Einstiegspreis von 41.999 Euro liegt die Opel-Variante sogar 1000 Euro unter dem Grundpreis des Crosscamp auf Toyota-Basis. Dabei muss man hier auf nichts verzichten. Alles, was man von einem Camping-Van erwartet, ist an Bord: Aufstelldach, Schlafbank, Einbauschr√§nke und K√ľchenzeile.Viele Details sind schon aus dem Verso Crosscamp bekannt. Der Aufbau ist identisch, lediglich an der Optik wurde gefeilt: Die Schr√§nke haben neue Fronten in monochromer Steinoptik bekommen. Dazu stehen ein K√ľchenblock mit Gaskocher und Sp√ľle sowie vier Schlafpl√§tze zur Verf√ľgung. Wer mag, der kann den Crosscamp Life mit einer Markise oder einem Fahrradtr√§ger aufwerten. Praktisch: Wegen des kompakten Formats muss der Fahrer auch den Stadtverkehr nicht f√ľrchten. Mit der Fahrzeugh√∂he von 1,99 Metern stehen dem Camper die meisten Parkh√§user offen.