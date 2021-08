Opel Insignia Country Tourer: Gebrauchtwagen-Test

J ahrzehntelang galt der ahrzehntelang galt der Kombi als Idealbesetzung für Freizeit und Beruf. Doch die SUV -Schwemme kostete ihn binnen weniger Jahre enorme Marktanteile. Der Opel Insignia Country Tourer trat 2013 an, um verlorenes Terrain zurückzuerobern und das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Als Crossover-Kombi sieht er kerniger als seine Sports-Tourer-Brüder aus, was an einer 20-Millimeter-Höherlegung und ein paar optischen Kunstgriffen liegt: Unlackierte Radlauf- und Schwellerverbreiterungen wirken zusammen mit bulligeren Stoßfängerunterteilen markant.

Der Insignia Country Tourer steht nach vier Jahren für 11.780 Euro beim Händler

Zusätzlich ist der Unterfahrschutz massiv ausgeführt und schützt so den ohnehin ölverlustanfälligen Antrieb vor Beschädigungen von unten. Neu kostete der 4,92 Meter lange Opel mit einigen Extras laut Liste stramme 41.540 Euro. Viereinhalb Jahre später wäre er beim "Autohus" in Bockel (Niedersachsen) für nur 11.780 Euro zu haben! Einst optional waren die Haldex-Allradvarianten mit dem Kürzel 4x4 und der ebenso schnelle wie durstige 250-PS-Turbo-Benziner. Doch mal ehrlich: Auf den meisten Feldwegen kommt man auch mit der getesteten Frontantriebsversion klar. Und mit dem 170 PS starken 2.0-CDTI-Common-Rail-Diesel fährt sich der große Rüsselsheimer durchaus dynamisch und bleibt wirtschaftlich. Sein Euro-6b-Motor schiebt mit der Kraft von maximal 400 Newtonmetern an und ermöglicht Autobahntempo 220.

Technische Daten: Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1956 cm³ Leistung 125 kW (170 PS) bei 3750/min Drehmoment 400 Nm bei 1750/min Höchstgeschw. 220 km/h 0-100 km/h 9,9 s Tank/Kraftstoff 70 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsgang man./Vorderrad L/B/H 4920/1856/1526 mm Kofferraumvolumen 540-1530 l Leergewicht/Zuladung 1733/577 kg

Bei Handling und Verbrauch ist der Country Tourer vielen SUVs überlegen

Der Opel Insignia Country Tourer zeigt für die Größe ein erfreulich agiles Handling. Der 170-PS-CDTI-Diesel klingt knurrig, ist dafür wirtschaftlich und kraftvoll. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD SUV -Modellen überlegen. Und wo spürt und sieht man die knapp 30.000 Euro Abschlag auf den Neupreis? Beispielsweise an der schwergängigen Kombi seine Laufleistung kaum anzumerken. Kein Wunder: Der große Opel war ein bevorzugtes Modell vieler Außendienstler, die guten Langstreckenkomfort, reichlich Platz und gute Ökonomie schätzen. Warum also nicht gegen den SUV -Trend fahren und mit dem Country Tourer (gebraucht) kräftig sparen? Handling und Verbrauch sind dank der kleineren Stirnfläche und des niedrigeren Schwerpunkts den meisten mittelgroßen-Modellen überlegen. Und wo spürt und sieht man die knapp 30.000 Euro Abschlag auf den Neupreis? Beispielsweise an der schwergängigen Kupplung , den Steinschlägen an der Front, einer Schramme an der rechten Fondtür und optisch arg mitgenommenen Alufelgen . Ansonsten ist dem Crossover-seine Laufleistung kaum anzumerken. Kein Wunder: Der großewar ein bevorzugtes Modell vieler Außendienstler, die guten Langstreckenkomfort, reichlich Platz und gute Ökonomie schätzen. Warum also nicht gegen den-Trend fahren und mit dem(gebraucht) kräftig sparen?

Gebrauchter Opel Insignia Country Tourer im Test zur Galerie Kosten Unterhalt Normverbrauch 4,5 l D/100 km CO2 119 g/km Inspektion 250-500 Euro Haftpflicht (19)1) 554 Euro Teilkasko (21)1) 640 Euro Vollkasko (19)1) 944 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 238 Euro Ersatzteilpreise2) Lichtmaschine (AT) 622 Euro Anlasser (AT) 605 Euro Wasserpumpe 733 Euro Zahnriemen 721 Euro Auspuffrohr hinten 602 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 1226 Euro Bremsscheiben und -klötze 759 Euro 1) Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1 (Zum Kfz-Versicherungsrechner). 2) Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer.