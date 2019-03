Opel Insignia ST/Lada Vesta SW: Gebrauchtwagen-Test

E in sicherer Kauf, sagt mein Kopf, als ich in der Suchmaske vom Autohus einen kaum zwei Jahre alten Opel Insignia Sports Tourer 1.6 CDTI entdecke. Aus dem Preis von 13.500 Euro errechnet sich nach nur 20 Monaten ein Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Opel Insignia in sicherer Kauf, sagt mein Kopf, als ich in der Suchmaske vom Autohus einen kaum zwei Jahre alten1.6 CDTI entdecke. Aus dem Preis von 13.500 Euro errechnet sich nach nur 20 Monaten ein Wertverlust von sage und schreibe 62,5 Prozent! Der Kombi erfüllt die Euro-6-Norm und ist dank der Ausstattungslinie Innovation sogar mit dem Navi 900 IntelliLink ausgerüstet. Zusätzlich mit Sitzheizung und Parkpilot vorn und hinten bestückt, sind die wichtigsten Optionen an Bord. Erste Hand und nur etwas über 30.000 Kilometer Laufleistung runden das Schnäppchen ab.

Fünf Jahre Garantie sind ein Argument für den Vesta

Nicht mal zwei Jahre alt und über 60 Prozent an Wert eingebüßt: Der Insignia kostet gebraucht so viel wie ein neuer Vesta. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Lada Vesta Vor der Abfahrt zum Gebrauchtwagen-Check präsentiere ich die Entdeckung meinem Kollegen Lars Jakumeit. Der kommt selbst oft mit überraschenden Preisknallern um die Ecke, kann diesmal aber nicht unterbieten. Stattdessen gibt er zu bedenken: "In unserer Testgarage steht gerade ein Lada Vesta SW . Der Kombi ist als Neuwagen exakt so teuer wie dein gebrauchter Insignia. " Na ja, der Vergleich hinkt gewaltig, denke ich erst. Denn der Opel spielt in Anbetracht von Größe, Technik und Komfort in einer ganz anderen Liga. Allerdings, und da muss ich dem pfiffigen Kollegen Jakumeit recht geben, hat der Vesta mit satten fünf Jahren Garantie ein dickes Ass im Ärmel.

Lob bekommt der Lada für seine Platzverhältnisse

825 Liter maximales Ladevolumen beim Vesta. Lada gibt das Volumen bis zur Fensterkante an. So gemessen, ist der Insignia kaum größer. Lada Vesta die knapp 80 Kilometer zum Autohus nach Bockel bei Bremen. Hinsichtlich der Ausstattung ist der Russen-Kombi alles andere als ein rollender Anachronismus. Parkpiepser, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Tempomat und E-Fenster rundum verbaut Lada gratis schon im Basismodell. Doch beim Fahren fällt schnell auf, dass der Vesta aus ganz einfachem Holz geschnitzt ist. Schon in der Stadt macht sich der schlechte Geradeauslauf bemerkbar. Irgendwie sympathisch, aber auf Dauer auch nervig. Auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahn röhrt der 1,6-Liter-Saugrohreinspritzer angestrengt, hat mit drei Mann und Fotoausrüstung an Bord seine Mühe, denn der simpel konstruierte Benziner verzichtet auf Aufladung. Sein großer Vorteil ist die simple und deshalb solide Technik. Wo wenig dran ist, da kann halt wenig kaputtgehen – so einfach ist das. Lob bekommt der Lada für seine Platzverhältnisse. Angesichts von 4,42 Meter Länge bietet er vorn wie hinten überraschend viel Raum. Das ist beim fast 50 Zentimeter längeren Opel genau andersherum. Bei über 4,90 Meter Länge ist es schon ein Wunder, dass es auf der Rückbank schnell an den Knien zwickt und in den Kofferraum nicht deutlich mehr passt als in den Vesta . Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 1598 cm³ Leistung 100 kW (136 PS) bei 3500/min Drehmoment 320 Nm bei 2000/min Höchstgeschwindigkeit 205 km/h 0–100 km/h 11,4 s Tank/Kraftstoff 70 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4913/1856/1513 mm Kofferraumvolumen 540-1530 l Leergewicht/Zuladung 1701/579 kg Kurz entschlossen fahren wir mit demdie knapp 80 Kilometer zum Autohus nach Bockel bei Bremen. Hinsichtlich der Ausstattung ist der Russen-Kombi alles andere als ein rollender Anachronismus. Parkpiepser, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Tempomat und E-Fenster rundum verbaut Lada gratis schon im Basismodell. Doch beim Fahren fällt schnell auf, dass deraus ganz einfachem Holz geschnitzt ist. Schon in der Stadt macht sich der schlechte Geradeauslauf bemerkbar. Irgendwie sympathisch, aber auf Dauer auch nervig. Auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahn röhrt der 1,6-Liter-Saugrohreinspritzer angestrengt, hat mit drei Mann und Fotoausrüstung an Bord seine Mühe, denn der simpel konstruierte Benziner verzichtet auf Aufladung. Sein großer Vorteil ist die simple und deshalb solide Technik. Wo wenig dran ist, da kann halt wenig kaputtgehen – so einfach ist das. Lob bekommt der Lada für seine Platzverhältnisse. Angesichts von 4,42 Meter Länge bietet er vorn wie hinten überraschend viel Raum. Das ist beim fast 50 Zentimeter längeren Opel genau andersherum. Bei über 4,90 Meter Länge ist es schon ein Wunder, dass es auf der Rückbank schnell an den Knien zwickt und in den Kofferraum nicht deutlich mehr passt als in den

Der Langstreckenkomfort des Insignia ist top

Im Dauertest holte der Opel 2012 eine 2-. Inzwischen sind mehr Schwachstellen bekannt. Dafür fährt sich der Opel um Klassen besser. Sein Langstreckenkomfort ist uns seit dem Dauertestende anno 2012 in bester Erinnerung geblieben. Unser Gebrauchtwagen wird vom etwas schwächlichen 1.6 CDTI angetrieben. Dass der Selbstzünder mit seinen 136 PS im beladenen Zustand den Fahrer zur gelassenen Fortbewegung erzieht, ist kein Dilemma. Ärgerlich wird es aber, wenn die Steuerkette rasselt. Und das ist, wie man in den Foren nachlesen kann, beim B16DTH-Motor leider kein Einzelfall. Der Tausch ist aufwendig, die vorgegebene Arbeitszeit beträgt 14 Stunden. Wenn es schon ein Diesel sein soll, dann lieber einen der 2.0 CDTI mit Zahnriemen nehmen.