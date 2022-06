In Kooperation mit

Aber hat sich Koenig Specials tatsächlich auch um Opel gekümmert? Möglicherweise ja – zumindest, wenn man sich diesen in Spanien inserierten Opel Kadett GSi aus dem Baujahr 1987 anschaut, der versteigert werden soll. Laut Inserat wurde der 156 PS starke GSi drei Jahre nach Erstzulassung mit einem Koenig-Specials-Bodykit ausgestattet.

Ob nun Koenig Specials oder Schneider, fest steht: An den originalen 1987er Opel Kadett erinnert nur noch sehr wenig. Die Frontschürze trägt einen ausladenden Frontsplitter, die vorderen Kotflügel sind extrem verbreitert, Opel-Logo und -Schriftzug wurden gecleant.

Dank des Bodykits mutiert der Opel Kadett zum Mini-Testarossa. Die geripptem Lufteinlässe waren damals in Mode.

Richtig spektakulär wird es in der Seitenansicht, denn dieser Kadett macht mächtig breite Backen! Die hinteren Kotflügel wurden gleich mehrere Zentimeter pro Seite ausgestellt, davor wurden gerippte Fake-Lufteinlässe im Stil des Ferrari Testarossa montiert – eine Spezialität von Koenigs Specials, die wir von den beliebten SEC-Umbauten kennen; die jedoch auch das Schneider-Bodykit aufweist.

Selbstverständlich dürfen für den perfekten Look auch die Tiefbettfelgen nicht fehlen, denn ein Breitbau mit Standard-Rädern ist alles andere als standesgemäß. Die montierten Kreuzspeichenfelgen in den Dimensionen 285/40 R 15 und 345/35 R 15 würden auch auf Supersportwagen wie Lamborghini Countach oder Isdera Imperator passen.

Abgerundet wird das Paket von einem feststehenden Heckflügel, Ascona-Rückleuchten und einem einflutigen Sportauspuff. Im Innenraum geht die Tuning-Arie aber weiter. Verbaut sind Sportsitze mit roten Nähten, Sparco-Pedale, Sparco-Einstiegsleisten, Sparco-Fußmatten, ein Schaltknauf in Carbon-Optik und ein Momo-Sportlenkrad. Die roten Knöpfe darauf sehen zwar aus, als wären sie für die Lachgas-Einspritzung – tatsächlich handelt es sich aber um Hupknöpfe.

Eines darf natürlich in keinem 90er-Jahre-Tuningauto fehlen, und das ist das Soundsystem. Im Kofferraum des Kadett GSi stecken ein nachgerüsteter Subwoofer und eine Endstufe – den Kabelsalat gibt es kostenlos obendrauf. Original ist hingegen das mittlerweile legendäre digitale Instrumentendisplay des Kadett GSi, das unter Fans liebevoll "Mäusekino" genannt wird.

Doch es gibt auch negative Punkte. So ist kein Scheckheft mehr vorhanden, und der Breitbau-Kadett hat überall kleinere Mängel. Das Bodykit hat mehrere Beschädigungen, der Lack ist teilweise gerissen, und der Dachhimmel hängt. Der Käufer sollte also kein perfektes Auto erwarten bzw. noch genügend Geld für Kosmetikarbeiten in der Hinterhand haben.