Der neue Opel Astra ist bestimmt kein Retro-Auto. Dennoch nimmt er hier und da Bezug auf seine Vorgänger-Generationen: Die Kiemen an der C-Säule gab es so ähnlich beim Kadett D und beim Einsteigen erinnert mich das serienmäßige 10-Zoll-Display vor dem Lenkrad sofort an den Digitaltacho vom Kadett E. Mittig die Geschwindigkeit, daneben Öltemperatur und Tankstand. Individuell konfigurierbar und grafisch schärfer im neuen Astra, Mäusekino im Kadett.