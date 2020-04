W ahrscheinlich hat Deutschland über kaum ein Auto so gelacht wie in den 90er-Jahren über den Opel Manta GSi. Manta-Witze waren damals in aller Munde. Vom Grundschüler bis zum Radiomoderator überbot man sich darin, die angebliche Dummheit der Manta-Fahrer in möglichst absurden Geschichten darzustellen. Dabei ging das Image des Manta an dessen Werten vorbei. Das Coupé aus Rüsselsheim bot zuverlässige Technik und wusste im Alltag zu überzeugen. Außerdem konnte man den Manta dank seines Hinterradantriebs nach Herzenslust quer ums Eck schieben. Und der GSi hämmerte von seinem 110 PS starken Zweiliter-Vierzylinder angetrieben so druckvoll in Richtung Horizont, dass nur Unkundige keine Gänsehaut bekamen. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Opel Corsa ahrscheinlich hat Deutschland über kaum ein Auto so gelacht wie in den 90er-Jahren über denwaren damals in aller Munde. Vom Grundschüler bis zum Radiomoderator überbot man sich darin, dieder Manta-Fahrer in möglichst absurden Geschichten darzustellen. Dabei ging das Image des Manta an dessen Werten vorbei. Dasbot zuverlässigeund wusste imzu überzeugen. Außerdem konnte man den Manta dank seinesnach Herzenslust quer ums Eck schieben. Und derhämmerte von seinemstarkenangetrieben so druckvoll in Richtung Horizont, dass nur Unkundige keine Gänsehaut bekamen.

Opel Manta GSi 2.0 von 1986

Der angebotene Manta lief in Belgien und verbrachte dann Zeit in einer Sammlung in Irland. E&R Classics aus Waalwijk (ca. eine Stunde von Aachen entfernt) bietet einen Manta GSi 2.0 aus dem Jahr 1986 an. Der Wagen war zuerst in Belgien unterwegs und hat später einige Zeit in einer Sammlung in Irland verbracht. Beim Blick auf die in der Anzeige veröffentlichten Fotos entsteht der Eindruck, der Manta sei erst kürzlich vom Band gerollt. Der Gebrauchsspuren oder Patina auf, Schäden schon gar nicht. Alles befindet sich in einem absolut originalen Zustand, sogar die serienmäßigen Aufkleber sind alle vorhanden und nicht beschädigt. Die originalen weißen 35.337 Kilometer gelaufen. Jedoch weist er daraufhin, dass die Laufleistung angesichts des Zustands zwar plausibel erscheint, sie sich aber nicht belegen lässt. So ein Auto wird aktuell in den Niederlanden zum Verkauf angeboten . Der Händeraus Waalwijk (ca. eine Stunde von Aachen entfernt) bietet einenaus dem Jahran. Der Wagen war zuerst inunterwegs und hat später einige Zeit in einerinverbracht. Beim Blick auf die in der Anzeige veröffentlichtenentsteht der Eindruck, der Manta sei erst kürzlich vom Band gerollt. Der Lack weist keineoderauf,schon gar nicht. Alles befindet sich in einem absolut, sogar die serienmäßigensind alle vorhanden und nicht beschädigt. Die originalen weißen Felgen wurden offenbar nicht angerempelt. Laut Händler ist der Mantagelaufen. Jedoch weist er daraufhin, dass die Laufleistung angesichts des Zustands zwarerscheint, sie sich aber nichtlässt.

Original wie kaum ein zweiter Manta