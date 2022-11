Design und Alltagstauglichkeit gehen beim Opel Mokka Hand in Hand. Und nicht nur das: etwas Sportlichkeit ist auch dabei. Zumindest, wenn die Wahl auf den 130 PS starken 1,2-Liter-Benziner fällt. Mit einem Achtgang-DSG schafft dieser die 0-100 km/h in 9,2 Sekunden (Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h).

30 Monate lang Opel Mokka fahren für 12.030 Euro



Neben der monatlichen Leasingrate kommen noch die einmalig zu zahlenden Überführungskosten in Höhe von 960 Euro brutto hinzu. Zulassungskosten und Lieferung sind bereits in der Rate enthalten. So ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 12.030 Euro brutto (30 mal 369 Euro plus 960 Euro).