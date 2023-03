Leasingdeal für Gewerbekunden: Den praktischen Opel Vivaro Cargo gibt es aktuell zum Schnäppchenpreis im Leasing . In der Preisliste steht der Vivaro Cargo M mit 102 PS starkem Dieselmotor für mindestens 30.850 Euro netto (36.711,50 Euro brutto), die stärkere 120-PS-Version ist ab 31.950 Euro netto (38.020,50 Euro brutto) zu haben. Im Leasing geht das viel günstiger!

40.000 Freikilometer pro Jahr



Immerhin geizt der Leasinggeber nicht bei den jährlichen Freikilometern. Diese sind auf 40.000 pro Jahr festgelegt, was auch für den täglichen Einsatz eines Paketdienstfahrzeugs und sogar die eine oder andere Langstrecke ausreichen sollte.

Neben der monatlichen Rate müssen Interessierte Bereitstellungskosten in Höhe von 799 Euro netto (950,81 Euro brutto) einplanen, sodass sich die Gesamtleasingkosten für ein Jahr auf 1815,88 Euro netto (84,74 Euro mal zwölf plus 799 Euro) belaufen. Dafür gibt es einen praktischen Kastenwagen, der einige nützliche Features wie Klimaanlage, Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer und mehr an Bord hat.