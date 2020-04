Der kürzeste Vivaro-e ist 4,60 Meter lang und kommt mit einem Ladevolumen von 4,6 Kubikmetern, das sich durch die Beifahrerbank mit Durchlademöglichkeit auf bis zu 5,1 Kubikmeter vergrößern lässt. Damit können Gegenstände mit einer Länge von bis zu 3,32 Meter im Vivaro-e S transportiert werden. Die beiden größeren Versionen M und L sind 4,95 Meter bzw. 5,30 Meter lang und bieten Platz für 5,8 Kubikmeter (M) bzw. 6,6 Kubikmeter (L). In die mittlere Variante können Gegenstände mit einer Länge von bis zu 3,67 Metern geladen werden, in der Langversion dürfen es bis zu 4,02 Meter sein. Außerdem kann der Vivaro-e mit 1275 Kilo fast ebenso viel zuladen wie sein Dieselbruder (1405 Kilo Zuladung) und ist. Der darf bis zu einer Tonne schwer sein.

Den Opel Vivaro-e gibt es in drei Längen zwischen 4,60 und 5,30 Meter.

Das Infotainment des Transporters unterstützt Android Auto und Apple Carplay.

Für den Elektro-Transporter gibt es gleich mehrere Assistenzsysteme . Dazu zählen ein Müdigkeitswarner, ein Spurhalteassistent sowie Ultraschallsensoren an Front und Heck, die den Fahrer vor Hindernissen warnen und den toten Winkel überwachen. Außerdem lassen sich man übers Smartphone verschiedene Funktionen steuern und Informationen zum Vivaro-e abrufen. Eine App gibt Auskunft über 140.000 Ladepunkte in ganz Europa. Auch die Bezahlung fürs Ausladen an der Ladesäule wird direkt über diese App erledigt. Über das Smartphone kann sich der Fahrer außerdem den Ladezustand der Batterie anzeigen lassen und die Klimaanlage vor der Fahrt aktivieren.