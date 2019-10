neuen Opel Zafira genau unter die Lupe genommen und einige schlaue Details gefunden. Das sind ihre Highlights! Die AUTO BILD-Redakteure haben dengenau unter die Lupe genommen und einige schlaue Details gefunden.

Peter Fischer: doppeltes Handschuhfach

"Zwei Handschuhfächer, eins oben, eins unten – finde ich super. So fliegen dem Beifahrer abgelegte Kleinigkeiten nicht gleich um die Ohren, und das Cockpit des Zafira Life bleibt zumindest optisch aufgeräumt. Nur die einseitige Klappenarretierung des oberen Fachs wirkt nicht sonderlich stabil. Schade. Als Entschädigung gibt's dafür noch ein weiteres Fach auf dem Armaturenbrett. "

Moritz Doka: neues Gangwahlrad

Das kreisförmige Bedienelement des Automatikgetriebes spart Platz. ist auch das Head-up-Display Das ist zwar nicht Zafira-typisch, aber trotzdem nützlich. Unpraktisch: Die Klimabedienung mit der Regelung der Lüftungsstärke ist fast außer Reichweite. Allgemein ist die Bedienung sehr umständlich – gerade mit den drei Lenkstockhebeln, die durch die feststehenden Schaltsicheln verdeckt werden. "

Jan Götze: zweifaches Panorama-Glasdach

Das mittig geteilte Panoramadach versprüht Flugzeug-Flair.

Lisa Busse: starker Diesel als Zugpferd

"Die KTM 250 SX-F passt mit 1,35 Metern Lenkerhöhe leider nicht rein. Schade! mit einer Lenkerhöhe von 1,35 Metern passt aufgrund des relativ niedrigen Dachhimmels nicht in den Kofferraum! Ein Trostpflaster: Immerhin Kinderbikes wie eine 85-ccm-Maschine und Fahrräder mit einer Lenkerhöhe bis zu 1,20 Meter passen rein – wenn man die Sitzreihen ausbaut. Eine Sache, die beim Fahrradverladen unangenehm auffällt: Wo sind die Zurrösen vorne? In der Mitte und hinten haben wir zwar welche, direkt hinter der ersten Sitzreihe sucht man sie aber vergebens."

Elias Holdenried: großes Staufach im Fond



"Besonders praktisch finde ich das große Staufach in der zweiten Reihe. Es ist in der Mittelkonsole untergebracht und kann mit einem Rollo verschlossen werden. Da es sehr tief ist, können darin auch längere Gegenstände verstaut werden. Die Tiefe hat aber auch eine Kehrseite: Wenn man kleinere Dinge, etwa einen Schlüsselbund, herausholen möchte, verschwindet fast der komplette Arm in der Öffnung."

Andreas Huber: durchdachtes Infotainment