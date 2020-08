Opel Zafira Tourer: Gebrauchtwagen-Test

lex 7 nannte Opel sein geniales Sitzkonzept im ersten Zafira und räumte am aufstrebenden Markt der Kompaktvans mächtig ab. Doch dann kam erst VW mit dem beliebten Touran, Jahre später wurde die Klasse der multifunktionalen Vans von der SUV-Welle überrollt. Schließlich stieg 2017 PSA ( Peugeot Citroën ) bei den Rüsselsheimern ein, was einen Wechsel von der alten GM-Plattform auf ein PSA-Pendant bedeutete und damit nach zwei Jahrzehnten und drei Generationen das Aus für den letzten klassischen Zafira ( Zafira Tourer ). Der neue ist nämlich ein Bulli-Konkurrent.

Technische Daten: Opel Zafira Tourer 1.6 CDTI Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1598 cm³ Leistung 100 kW (136 PS) bei 3500/min Drehmoment 320 Nm bei 2000/min Höchstgeschwindigkeit 193 km/h 0-100 km/h 11,2 s Tank/Kraftstoff 58 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4656/1928/1685 mm Kofferraumvolumen 152 bis 1792 l Leergewicht/Zuladung 1701/679 kg

Für preisbewusste Kunden mit hohem Nutzbedarf ein Grund mehr, sich nach einem gut erhaltenen Exemplar umzusehen. Mit 7780 Euro gehört unser 2016er Testmodell vom Autohus in Bockel zu den günstigsten Offerten am Markt. Mit 136-PS-Diesel, Euro 6, schicken 17-Zöllern und abnehmbarer Anhängerkupplung ist er für einen Familienfreund passend konfiguriert. Nur die dritte Sitzreihe, das Flex-7-Konzept, bei dem sich die Reihe drei topfeben in den Ladeboden faltet, finden wir nicht. Der drittekam nämlich erstmals serienmäßig nur als Fünfsitzer. Interessenten, die privat als Shuttle kleiner Fußballmannschaften Karriere machen möchten, sollten vor dem Kauf also einen prüfenden Blick in den Kofferraum werfen, ob die optionale dritte Rücksitzbank an Bord ist.