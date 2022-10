Eine Funky Cat für Deutschland! Great Wall Motors will in Deutschland Fuß fassen und das soll mit dem Ora Funky Cat 2023 klappen. Das Modell läuft in China bereits seit Ende 2020 unter dem Namen Haomao (gute Katze). Punkten soll das vollelektrische Auto vor allem mit niedlicher Optik, einer fahrerbezogenen Ausrichtung und viel Infotainment. Und was bedeutet das konkret?